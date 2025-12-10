“Hay que buscar un alto al fuego”: León XIV se reunió con Zelenski en el Vaticano y pidió por la paz en Ucrania
El papa recibió este martes en el Vaticano al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en un encuentro centrado en la búsqueda de la paz y en el fin de la guerra con Rusia. Tras la reunión, el Pontífice afirmó ante la prensa: “Hay que buscar un alto al fuego”.
León XIV explicó que el foco del diálogo estuvo puesto en “las formas de buscar un acuerdo, un alto al fuego”, y en cuestiones humanitarias sensibles. “Hemos hablado específicamente de los niños secuestrados, de los prisioneros y de cómo la Iglesia puede ayudar a devolver a Ucrania, sobre todo, a los niños”, detalló.
También señaló que la Santa Sede está dispuesta a “ofrecer espacio y oportunidades para las negociaciones”, aunque aclaró que la propuesta todavía no fue aceptada. “Queremos una solución y una paz duradera y también justa”, afirmó.
Respecto de la repatriación de los niños trasladados por la fuerza, el papa admitió que el proceso avanza “muy lentamente” y que se desarrolla “entre bastidores” por la delicadeza del tema.
También se refirió a la iniciativa de paz impulsada por Donald Trump y sostuvo que, “lamentablemente”, algunas de sus propuestas implicarían “un cambio enorme” en una alianza que durante muchos años mantuvieron Europa y Estados Unidos.
“Las observaciones realizadas sobre Europa intentan desmantelar lo que debe seguir siendo una alianza muy importante hoy y en el futuro”, advirtió.
En ese sentido, subrayó que el rol europeo es “muy importante” y que la unidad del continente puede ser “significativa” para una salida negociada. “Buscar un acuerdo de paz sin incluir a Europa no es realista. La guerra está en Europa y Europa debe formar parte de las garantías de seguridad que se buscan hoy y en el futuro”, concluyó.
Zelenski, por su parte, expresó a través de X: “Le agradecí al papa sus oraciones y sus llamamientos a una paz justa. Le informé sobre los esfuerzos diplomáticos con Estados Unidos para lograr la paz y sobre la mediación del Vaticano para devolver a nuestros niños secuestrados por Rusia”.