El papa León XIV pidió una tregua olímpica por la paz en el inicio de los Juegos de Invierno en Milán-Cortina
Un día después de su llamado para frenar el rearme nuclear mundial ante el vencimiento del tratado de control de armas entre Estados Unidos y Rusia, el papa León XIV invocó la “tregua olímpica en nombre de la paz” con motivo del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina d’Ampezzo.
“Estas grandes manifestaciones deportivas constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz”, expresó el pontífice de origen estadounidense.
León XIV sostuvo que quienes anhelan un mundo en paz, “y este es el sentido de la tregua olímpica”, deben concretar gestos de distensión y diálogo en este contexto internacional.
La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, agradeció el mensaje del papa y afirmó: “Me siento muy feliz de que tantas personas destaquen la importancia del mensaje de las Olimpiadas. Nosotros buscamos unir a las personas y debemos continuar creyendo en nuestros valores”.
Más de 3.500 atletas de 93 países participan de esta edición de los Juegos Olímpicos Invernales, que se desarrollan principalmente en Milán y Cortina d’Ampezzo, aunque también cuentan con otras sedes.
La ceremonia inaugural se realizará este viernes y contará, entre otras personalidades, con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, acompañado por su esposa. El evento deportivo se extenderá hasta el domingo 22.
Los Juegos Olímpicos de Invierno se disputaron en 24 oportunidades desde su primera edición en Francia. Milán-Cortina representa la edición número 25 y una de las más concurridas, con la mayor cantidad de disciplinas en competencia.
Estos Juegos se celebran cada cuatro años y solo fueron interrumpidos entre 1940 y 1944 a causa de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es el país que más veces fue sede, con cuatro ediciones, mientras que Italia ya los organizó en tres ocasiones.
El llamado contra el rearme nuclear
El miércoles, León XIV había realizado un fuerte llamado a la comunidad internacional ante el vencimiento del tratado New Start, firmado en 2010 por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente ruso, Dmitry Medvedev.
En su mensaje, el papa —Robert Prevost— señaló que “es urgente sustituir la lógica del miedo con una épica compartida, capaz de orientar las opciones hacia el bien común” y subrayó que “la paz es un patrimonio de todos”.
Al finalizar la audiencia general, pidió que no se deje caer el tratado sin buscar una continuidad “concreta y eficaz” que evite una nueva carrera armamentista.
El pontífice remarcó que el acuerdo representó un paso significativo para contener la proliferación de armas nucleares y que su renovación es clave para evitar que el futuro quede marcado por una nueva escalada bélica.
El tratado, prorrogado en 2016 y renovado en 2021 por cinco años, establece un límite de 1.550 cabezas nucleares estratégicas desplegadas por cada parte, con un máximo de 700 vectores operativos —entre misiles balísticos intercontinentales, misiles lanzados desde submarinos y bombarderos pesados— y 880 vectores entre desplegados y no desplegados.