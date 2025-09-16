El papa León XIV pidió perdón por abusos dentro de la Iglesia y honra a mártires cristianos en el Jubileo de la Consolación
En el Jubileo de la Consolación, dedicado a las víctimas de la violencia y el luto, el papa León XIV ofreció públicamente su “mea culpa” por los abusos ocurridos dentro de la Iglesia. Durante la ceremonia afirmó que “la Iglesia se arrodilla junto a ustedes ante la Madre”.
“También a ustedes, hermanos y hermanas que han sufrido injusticia y violencia, María les repite hoy: ‘Yo soy tu madre’ y el Señor, en el secreto del corazón, les dice: ‘Tú eres mi hijo, tú eres mi hija’”, sostuvo.
El pontífice instó a que todos aprendan de la Virgen a proteger a los más pequeños y frágiles, atender sus heridas y caminar junto a ellos, recordando que la vida no se define solo por el mal padecido, sino por el amor de Dios que guía a la Iglesia.
Llamado a los gobernantes y reconocimiento de víctimas
León XIV también lamentó el dolor colectivo de pueblos enteros afectados por guerras, violencia o hambre, y pidió a los gobernantes que escuchen especialmente el grito de los niños inocentes que sufren estas crisis.
Durante la ceremonia, dos mujeres compartieron sus experiencias de perdón hacia sus agresores, un gesto que transformó sus vidas: Diane Foley, madre del reportero James Foley, asesinado por ISIS en Siria en 2014, y Luca Di Mauro, viuda de un guardia jurado asesinado en Nápoles en 2009.
El papa recordó a los 192 nuevos obispos que los comportamientos inapropiados del clero deben abordarse con verdadera justicia, tanto para las víctimas como para los acusados, y no pueden “ponerse en un cajón”.
Honores a mártires cristianos
En el servicio de oración del Año Santo, León XIV rindió homenaje a cientos de cristianos asesinados por su fe, invitando a patriarcas ortodoxos y líderes de más de 30 denominaciones. Este acto refuerza lo que el papa denomina el “ecumenismo de la sangre”, uniendo a todos los cristianos perseguidos.
“Muchos hermanos y hermanas, incluso hoy, llevan la misma cruz que nuestro Señor por su testimonio de fe en contextos hostiles”, señaló. La ceremonia se realizó en la basílica de San Pablo Extramuros, 25 años después de la conmemoración del Jubileo de 2000 presidida por San Juan Pablo II.
Una comisión del Vaticano, creada en 2023, documentó más de 1500 casos de mártires desde el año 2000, incluyendo a 21 trabajadores coptos ortodoxos decapitados en Libia en 2015, así como víctimas de organizaciones criminales o persecuciones por su defensa de los valores cristianos.
Expulsión del estado clerical de un cura pedófilo
El papa también firmó el decreto de expulsión del estado clerical del diácono italiano Alejandro Frateschi, condenado por abuso sexual a cinco menores a quienes enseñaba religión entre 2018 y 2023.
Frateschi fue notificado en la cárcel de Latina, donde se le informó que ya no podrá hablar en nombre de la Iglesia, dar homilías ni ocupar cargos en seminarios o parroquias.
El procedimiento comenzó en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, encargado de juzgar estos delitos, pero dada la gravedad y las pruebas, la decisión fue remitida directamente al papa.
Según la fiscalía, Frateschi “aprovechó su rol de profesor de religión para establecer relaciones confidenciales con los alumnos y luego mantener comunicación sexual a través de redes sociales”, e incluso buscó contacto físico para cometer violencia sexual.