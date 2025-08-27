Maran Suites & Towers

El papa León XIV pidió el alto al fuego en Gaza y condenó el uso indiscriminado de la fuerza

Redacción | 27/08/2025 | Internacionales | No hay comentarios

En un enérgico mensaje al cierre de la audiencia general de los miércoles, León XIV instó a que “se respete plenamente el derecho humanitario en Gaza”, subrayando la condena al “uso indiscriminado de la fuerza” y al “desplazamiento forzado de poblaciones”.

El pontífice hizo un llamado a las partes involucradas y a la comunidad internacional para “poner fin al conflicto en Tierra Santa, que ha provocado tanto terror y muerte”.

Asimismo, solicitó “la liberación de todos los rehenes, el establecimiento de un alto el fuego permanente, el ingreso seguro de la ayuda humanitaria y el respeto absoluto del derecho humanitario”.

León XIV recalcó la “obligación de proteger a los civiles” y reiteró la prohibición del castigo colectivo, del uso indiscriminado de la fuerza y del desplazamiento forzoso de la población.

El pontífice expresó también su respaldo a la declaración conjunta de los patriarcas latino y griego de Jerusalén, el cardenal católico Pierbattista Pizzaballa y el griego ortodoxo Teófilo III, quienes pidieron “poner fin a la espiral de violencia, terminar la guerra y priorizar el bien común de todos los pueblos”.

Además, León XIV invocó a “María de la Paz, fuente de consuelo y esperanza, para que su intercesión promueva la reconciliación y la paz en esa tierra”.

En la declaración de los patriarcas, se solicitó a las autoridades israelíes detener el plan de trasladar a la población de Gaza hacia el sur de la Franja, señalando que “no hay justificación para el desplazamiento masivo, deliberado y forzoso de civiles”.

Por su parte, el clero y las comunidades religiosas presentes en Gaza anunciaron que permanecerán en la región para continuar cuidando a todas las personas refugiadas en las instalaciones de las iglesias cristianas.

Tags:, , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X