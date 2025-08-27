El papa León XIV pidió el alto al fuego en Gaza y condenó el uso indiscriminado de la fuerza
En un enérgico mensaje al cierre de la audiencia general de los miércoles, León XIV instó a que “se respete plenamente el derecho humanitario en Gaza”, subrayando la condena al “uso indiscriminado de la fuerza” y al “desplazamiento forzado de poblaciones”.
El pontífice hizo un llamado a las partes involucradas y a la comunidad internacional para “poner fin al conflicto en Tierra Santa, que ha provocado tanto terror y muerte”.
Asimismo, solicitó “la liberación de todos los rehenes, el establecimiento de un alto el fuego permanente, el ingreso seguro de la ayuda humanitaria y el respeto absoluto del derecho humanitario”.
León XIV recalcó la “obligación de proteger a los civiles” y reiteró la prohibición del castigo colectivo, del uso indiscriminado de la fuerza y del desplazamiento forzoso de la población.
El pontífice expresó también su respaldo a la declaración conjunta de los patriarcas latino y griego de Jerusalén, el cardenal católico Pierbattista Pizzaballa y el griego ortodoxo Teófilo III, quienes pidieron “poner fin a la espiral de violencia, terminar la guerra y priorizar el bien común de todos los pueblos”.
Además, León XIV invocó a “María de la Paz, fuente de consuelo y esperanza, para que su intercesión promueva la reconciliación y la paz en esa tierra”.
En la declaración de los patriarcas, se solicitó a las autoridades israelíes detener el plan de trasladar a la población de Gaza hacia el sur de la Franja, señalando que “no hay justificación para el desplazamiento masivo, deliberado y forzoso de civiles”.
Por su parte, el clero y las comunidades religiosas presentes en Gaza anunciaron que permanecerán en la región para continuar cuidando a todas las personas refugiadas en las instalaciones de las iglesias cristianas.