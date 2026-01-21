Maran Suites & Towers

El papa León XIV envió a su canciller a Dinamarca en apoyo a Groenlandia: “No se pueden utilizar soluciones de fuerza”

La crisis tiene en vilo al Vaticano y el papa ha decidido enviar a Dinamarca al jefe de la diplomacia, el cardenal Pietro Parolin para que lo represente en Copenhague en la celebración de los 1200 años de la Iglesia Católica y en un abierto gesto de apoyo a la soberanía de Groenlandia que Donald Trump busca arrebatar.

Días atrás el secretario de Estado Parolin, entrevistado sobre Groenlandia, dijo que “no se pueden utilizar soluciones de fuerza” y que: “Es necesario regresar al espíritu del multilateralismo que ha caracterizado la posguerra y se está perdiendo”

Agregó que: “Es inaceptable hacer valer las posiciones propias solo con la fuerza”, una alusión a la posición de Trump. Esta posición “llevará siempre más a un conflicto y a una guerra dentro de la comunidad internacional”.

El cardenal Parolin participará de las celebraciones solemnes en la catedral del Santo Ansgar en Copenhague y será recibido también por los gobernantes daneses.

Para celebrarlo en Dinamarca se realizan funciones religiosas, peregrinaciones y encuentros ecuménicos al santo Angsar como un apóstol católico del norte de Europa.

El misionero benedictino en Dinamarca y Suecia nació en el año 801 en la actual Francia septentrional. Em 831 fue elevado a primer arzobispo de Hamburgo y despues asumió la arquidiócesis de Bremen. Murió en esa ciudad en el 865.

