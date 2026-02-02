El Palmar celebró sus 60 años con nuevo Centro de Visitantes y la participación del Ente Mixto de Turismo
El domingo 1 de febrero se conmemoraron los 60 años de creación del Parque Nacional El Palmar, el área protegida ubicada en el departamento Colón, en una jornada que incluyó la inauguración del nuevo Centro de Visitantes.
El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, acompañó la actividad que puso en valor el rol del parque tanto en la conservación ambiental como en la propuesta turística provincial.
Del acto participaron el intendente del parque, Facundo Alcalde; el jefe de Gabinete de la Administración de Parques Nacionales, Guillermo Díaz Cornejo; y el vocal del Directorio, Ricardo Botana. También estuvieron presentes la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman; el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto; y el intendente de Colón y presidente de la Mancomunidad Tierra de Palmares, José Luis Walser, junto a presidentes municipales de la microrregión.
La celebración formó parte del programa oficial por el aniversario que se cumplió el 28 de enero y tuvo como eje la puesta en valor de la casilla de acceso, el área de recepción y el centro de interpretación. La jornada incluyó actividades conmemorativas y reconocimientos institucionales, con la participación de autoridades, trabajadores del parque y representantes de la comunidad.
En este marco, Jorge Satto tuvo su primera participación oficial como presidente designado del Ente Mixto de Turismo. “Este parque nacional nace con la idea de preservar la flora y la fauna de la región sobre el río Uruguay, pero esencialmente basado en la protección de la palmera yatay, que predomina en esta zona”, expresó.
Además, destacó que “Entre Ríos es muy conocida a nivel nacional por El Palmar, un parque que se encuentra entre los cinco más visitados del país, de los 39 que existen”, y remarcó la importancia de integrar este símbolo a las políticas de promoción turística.
El Parque Nacional El Palmar fue creado por la ley nacional 16.802, publicada en 1966, y se ubica a la altura del kilómetro 198 de la Ruta Nacional 14. Declarado Sitio Ramsar y Área de Importancia para la Conservación de las Aves, es uno de los paisajes más emblemáticos de Entre Ríos y un referente regional en el cuidado de los recursos naturales.