El Palacio San José revive su historia con teatralizaciones nocturnas de verano
Bajo el título “Una casa que despierta”, el Palacio San José -dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli,- propone una experiencia inmersiva, apta para todo público, los viernes 23 y 30 de enero, al atardecer, con entrada libre y gratuita.
El histórico museo de la provincia de Entre Ríos -Ruta Provincial N°39 KM 128, zona rural, Colonia Caseros-, antigua residencia del General Justo José de Urquiza, transformará su atmósfera habitual para ofrecer “Una casa que despierta”, una propuesta donde el pasado y el presente se encuentran a través del teatro y la historia viva.
A diferencia de los recorridos tradicionales, esta edición 2026 estrena escenas completamente nuevas. Los visitantes podrán ser testigos de relatos inéditos y personajes del siglo XIX que regresan a las salas, patios y jardines para compartir la cotidianidad, los secretos y los sucesos que marcaron la vida en la estancia a mediados de mil ochocientos.
“Quienes nos acompañen se encontrarán con personajes que parecen haber estado esperando este momento para contarnos historias y recuerdos que aún resuenan en estos pasillos”, destacan desde la organización del museo.
Una casa que despierta busca aprovechar la caída del sol para dotar al palacio de una mística diferente. Tras el cierre habitual del museo a las 18 h, las puertas volverán a abrirse excepcionalmente de 19.30 a 21 h, permitiendo que el público reviva el pasado en un entorno rural y nocturno único.