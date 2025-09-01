El oficialismo arrasó en Corrientes: retuvo la capital y sumó intendencias en Libres y Goya
La ciudad de Corrientes capital volvió a quedar en manos del oficialismo de Vamos Corrientes, cuyo candidato a intendente, Claudio Polich, se impuso en las elecciones de este domingo y sucederá a Eduardo Tassano.
La victoria fue tan clara que, incluso antes de la difusión de los primeros datos oficiales, el dirigente de Limpiar Corrientes, Germán Braillard Poccard, reconoció la derrota. “Ha ganado Claudio Polich y quiero felicitarlo. La intendencia se define por un voto, pero somos la segunda fuerza de la ciudad claramente”, expresó el referente del peronismo local.
Si bien Polich —actual ministro de Obras Públicas de la provincia— había asegurado haber superado el 50% de los votos, los números oficiales con el 98,83% de las mesas escrutadas lo ubicaban en 48,29%, muy por delante de Braillard Poccard, que obtuvo 17,59%.
En Paso de los Libres, el peronismo tampoco logró retener la intendencia, que quedó en manos de Agustín Faraldo, candidato de Vamos Corrientes. Con casi 47% de los votos, superó al postulante de Limpiar Corrientes, que alcanzó el 35%.
“Gracias de corazón a cada libreño que confió en nosotros. Este triunfo es de todos. ¡Recuperamos Libres!”, celebró Faraldo en redes sociales. Luego, destacó el resultado provincial y aseguró: “Hoy Corrientes eligió futuro. Con Juan Pablo Valdés como nuevo gobernador y con el acompañamiento de todos los libreños, hicimos historia en Paso de los Libres”.
En tanto, en Goya, el segundo municipio más poblado de la provincia, el actual intendente Mariano Hormaechea logró la reelección y tendrá un segundo mandato. Con el 99,51% de las mesas escrutadas, sumó 46,30% de los votos, contra el 24,82% de Lisandro Paleari, de Limpiar Corrientes.
De esta forma, Vamos Corrientes afianzó su predominio territorial y político en las elecciones municipales, logrando retener los distritos más importantes de la provincia.