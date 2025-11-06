El Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos será presentado ante la ONU por su modelo de sostenibilidad
El Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos (OET.ER) fue seleccionado para exponerse este viernes 7 de noviembre en el marco de la Asamblea General de ONU Turismo, que se lleva a cabo en Riad, Arabia Saudita.
La provincia de Entre Ríos participará en la comisión “Medir la sostenibilidad del turismo: países en desarrollo”, donde compartirá su experiencia como primer destino de Sudamérica en implementar la Medición de la Sostenibilidad del Turismo (MST), un modelo impulsado por el organismo internacional.
La exposición, que se realizará de forma virtual, representa un hito histórico para la provincia y un reconocimiento internacional al trabajo que impulsa la Secretaría de Turismo en materia de planificación y gestión sustentable.
El OET.ER aplica la metodología de la MST promovida por ONU Turismo, integrando indicadores ambientales, sociales y económicos, lo que permite alinear las políticas turísticas de Entre Ríos con los estándares internacionales de sostenibilidad.
La presentación estará a cargo de los consultores Pablo Singerman y Camilo Makón, responsables del proyecto, quienes expondrán el caso entrerriano ante una comisión de expertos internacionales. La sesión convoca a gobiernos y organismos especializados a compartir experiencias en la aplicación del Marco Estadístico de la MST y a fortalecer la cooperación internacional en esta materia.
El Observatorio surge de un trabajo impulsado por la Secretaría de Turismo, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, con asesoramiento de la consultora Metrix y respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Su objetivo es consolidar una plataforma pública y dinámica que reúna información de municipios, cámaras empresariales y espacios académicos, para generar estadísticas confiables y actualizadas que fortalezcan la competitividad del sector turístico.
Mediante la incorporación de herramientas de big data e inteligencia artificial, el OET.ER permitirá realizar análisis descriptivos y predictivos que acompañen la toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado, impulsando la planificación estratégica y la inversión sustentable.
Actualmente, el Observatorio se encuentra en una etapa avanzada de prueba piloto, con el objetivo de estar plenamente operativo para la próxima temporada de verano. Su implementación consolidará a Entre Ríos como una referencia nacional en gestión turística basada en datos, orientada a la sostenibilidad y al desarrollo equilibrado del territorio.