El nuevo titular de la ANMAT es cirujano y ocupó altos cargos en OSDE
Luis Fontana fue designado como nuevo titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica tras la salida de Agustina Bisio por motivos personales. El Gobierno nacional busca asegurar la continuidad institucional y fortalecer la conducción técnica de esta institución científico-regulatoria de prestigio internacional.
La llegada del médico cirujano -con trayectoria en el sector de la medicina prepaga- apunta a recuperar el perfeccionamiento del sistema regulatorio sanitario e implica una apuesta institucional por la modernización.
Graduado de la Universidad de Buenos Aires, Fontana completó su formación con especializaciones en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación.
Cuenta con una trayectoria de más de 30 años, incluyendo cargos de alta responsabilidad en OSDE. Allí fue director general, director médico de servicios asistenciales y gerente médico. También se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en el Instituto Ángel Roffo.
Entre los objetivos principales de esta nueva etapa figura el fortalecimiento del control estatal para garantizar medicamentos seguros y controles efectivos. Se espera que estas medidas beneficien tanto a los pacientes como al conjunto del sistema de salud.
La asunción de Luis Fontana se enmarca en una etapa en la que ANMAT busca superar desafíos recientes a través de una gestión transparente, moderna y eficiente. Respaldado por la confianza de las máximas autoridades nacionales, el nuevo titular enfrenta el reto de restaurar la credibilidad de la institución y garantizar estándares elevados en la regulación sanitaria.