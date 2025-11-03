El nuevo secretario de Finanzas de la Nación es Alejandro Lew
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el economista Alejandro Lew es el nuevo secretario de Finanzas de la Nación, luego de la salida de Pablo Quirno de la entidad para asumir como canciller en lugar de Gerardo Werthein.
En su cuenta de la red social X, Caputo confirmó la designación de Lew como secretario de Finanzas y recordó que había formado parte de la gestión de La Libertad Avanza: “Nuevo Secretario de Finanzas: Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas. Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA”.
— totocaputo (@LuisCaputoAR) November 3, 2025
“Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. Bienvenido Ale al equipo!!”, agregó en esta línea.
El economista había asumido como director del Banco Central en diciembre de 2023 y luego fue reemplazado en el cargo por Baltasar Romero Krause en julio de 2024. Previamente fue CEO de YPF desde junio de 2020 hasta noviembre de 2023.
En tanto, también se desempeñó como CEO de la empresa 360 Energy Group y CFO en Genneia. Además, suma experiencia como director gerente de HSBC Argentina y vicepresidente de Mercados Locales en JP Morgan.