El nuevo Registro Digital redujo 70% los proveedores de publicidad y fortaleció la transparencia en la pauta oficial
El nuevo formato digital del Registro de Proveedores de Espacios Publicitarios marcó un cambio profundo en la gestión de la pauta oficial en Entre Ríos. La actualización permitió depurar la base de datos, concentrar la contratación en prestadores activos y mejorar la transparencia y eficiencia de la comunicación pública.
Hace poco más de tres meses, el Gobierno provincial implementó el Registro Digital, reemplazando el sistema vigente desde 2009. Desde entonces, 482 proveedores completaron su inscripción, lo que representa una reducción cercana al 70 por ciento respecto del padrón previo.
Este descenso no es solo cuantitativo: refleja un proceso de actualización, reorganización y depuración, donde la mayoría de los prestadores históricos volvió a registrarse y renovó su información, consolidando su continuidad en el sistema.
Paralelamente, se incorporaron nuevos oferentes, tanto de la provincia como del ámbito nacional, que amplían la oferta y fortalecen la red de servicios vinculados a la publicidad oficial en esta nueva etapa digital.
Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa explicaron que esta transformación forma parte de una estrategia integral para orientar la pauta hacia proveedores formales, verificados y en actividad, asegurando un uso más eficiente de los recursos públicos.
En este sentido, el secretario de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman, destacó: “Este proceso no busca excluir. Tener un registro digital, confiable y actualizado nos permite administrar la pauta con criterios objetivos y eficiencia administrativa”.
El sistema renovado también posibilita centralizar toda la gestión de la pauta, desde la inscripción y cotización hasta la certificación y facturación. Esto garantiza trazabilidad completa, simplifica trámites, reduce errores y facilita la baja de registros inactivos.
El Registro de Proveedores de Espacios Publicitarios, creado por la ley 11.043, es único para toda la Administración Pública. La puesta en marcha del Registro Digital 2025 constituye un avance decisivo hacia una política de comunicación pública moderna, eficiente y transparente, optimizando la relación con los proveedores y el manejo de los fondos destinados a la pauta estatal.