El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tiene fecha: comenzará el 17 de marzo de 2026
El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona ya tiene día y hora de inicio. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro fijó el comienzo del debate oral para el 17 de marzo de 2026 a las 10 de la mañana, según resolvieron los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes estarán a cargo del proceso.
En su resolución, a la que tuvo acceso Infobae, los magistrados hicieron lugar al pedido realizado a principios de octubre por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, a cargo de la acusación, quienes junto a los abogados querellantes habían solicitado celeridad para avanzar con el juicio.
Antes de fijar la fecha, el tribunal debió resolver varios planteos presentados por las defensas durante los últimos meses. Uno de los principales fue el pedido de juicio por jurados solicitado por el neurocirujano Leopoldo Luque, que finalmente fue rechazado.
Los jueces argumentaron que la solicitud fue “manifiestamente extemporánea”, ya que se encontraba precluido el momento procesal para su ejercicio, por lo que dispusieron la continuación de la causa por la vía técnica.
Asimismo, se pronunciaron sobre los alcances de la nulidad decretada en el juicio anterior, que había sido suspendido tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach. En este punto, determinaron que la medida regirá desde la audiencia preliminar del debate oral.
De esta forma, continuará vigente el juicio por jurados popular desdoblado, solicitado por la enfermera Dahiana Gisela Madrid, octava imputada en la causa.