El nuevo embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, presentó sus credenciales al canciller Pablo Quirno
El canciller Pablo Quirno recibió este lunes al nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien le presentó sus cartas credenciales en el Palacio San Martín. El encuentro se produjo en un contexto de máximo acercamiento entre Buenos Aires y Washington, a menos de un mes del viaje de Javier Milei a la Casa Blanca y su reunión con Donald Trump.
“¡Bienvenido, Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump”, expresó Quirno en su cuenta de X, donde compartió imágenes del encuentro.
Lamelas había llegado a Buenos Aires el 31 de octubre, pocos días después de la asunción de Quirno como canciller, tras la renuncia de Gerardo Werthein. En redes sociales, el diplomático había anunciado: “Finalmente llegué a Argentina para representar al presidente Trump. Me reuniré con el ministro Quirno y el presidente Milei en los próximos días para presentar mis credenciales”.
El nombramiento de Peter Lamelas como embajador fue realizado por Donald Trump en marzo, pero recién confirmado por el Senado estadounidense en septiembre. En su audiencia del 22 de julio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Lamelas expuso su visión sobre la política bilateral, abordando temas como barreras comerciales, inversiones y la influencia de China.
El nuevo embajador se definió como defensor de la política “America First” y aseguró que trabajará “para alinear los intereses de Argentina con los de Estados Unidos”, promoviendo la cooperación en comercio, seguridad y lucha contra la corrupción.
En sintonía con la postura del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, Lamelas afirmó que mantendrá una posición “firme contra la influencia maligna de poderes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China e Irán”, a los que acusó de intentar “socavar la estabilidad y la libertad regional”.
Durante su exposición, Lamelas también se refirió a Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que “está en arresto domiciliario debido a algún favoritismo político” y que su rol como embajador será “apoyar al gobierno de Milei para llegar al fondo del atentado a la AMIA y garantizar que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece”.
De origen cubano, Peter Lamelas emigró con su familia a Miami a los cuatro años, escapando del régimen de Fidel Castro. Médico especialista en emergencias, fue fundador y ex CEO de Now Urgent Care, una de las principales redes de atención médica de Florida. Ferviente anticomunista y cercano a Trump, es un habitual visitante de Mar-a-Lago, donde conoció personalmente a Javier Milei.
“Fue un honor cuando el presidente Trump me pidió personalmente trabajar con su amigo Javier Milei y el pueblo argentino”, dijo Lamelas. “Estoy convencido de que juntos, Estados Unidos y Argentina alcanzarán una grandeza sin precedentes”.
En su audiencia de confirmación, el diplomático también prometió combatir la expansión de inversiones chinas en las provincias argentinas y alertó sobre posibles casos de corrupción, declaraciones que generaron rechazo tanto en la oposición argentina como en Beijing.