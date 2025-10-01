El “Nido de Ratas” del Congreso (según Milei) salvó a José Luis Espert y no lo desplaza
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados inició este miércoles el debate del proyecto de Presupuesto 2026 en medio de un fuerte escándalo político. Legisladores de Unión por la Patria exigieron la renuncia de José Luis Espert como presidente de la comisión, acusándolo de presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, detenido en Viedma y reclamado por la Justicia de Estados Unidos por causas relacionadas con el narcotráfico.
“Es inentendible que Espert siga siendo presidente de la Comisión de Presupuesto. Debe ser removido de inmediato”, sostuvo Germán Martínez, jefe del bloque kirchnerista, quien aclaró que su bancada no busca ocupar ese lugar sino garantizar la sanción de la ley de gastos en tiempo y forma.
Tras sus palabras, se sumaron reclamos desde Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Desarrollo y Coherencia, la izquierda y Democracia para Siempre. En contraste, Pro, la UCR e Innovación Federal se mantuvieron en silencio.
Frente a los cuestionamientos, Espert evitó dar explicaciones y fue defendido por sus compañeros de La Libertad Avanza, quienes lo ratificaron en el cargo. Acto seguido, dio paso al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para presentar los principales lineamientos del presupuesto.
“No hay que hablar de otra cosa que no sea el presupuesto. Todo esto es campaña, es show”, planteó el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.
La denuncia y las acusaciones cruzadas
Las acusaciones contra Espert fueron impulsadas por Juan Grabois, dirigente de Fuerza Patria, quien presentó una denuncia judicial en la que aportó un documento de la Justicia de Estados Unidos que lo vincularía con un giro de US$200.000 proveniente de actividades ilícitas.
Machado, señalado como financista ligado al narcotráfico, está bajo un pedido de extradición de la justicia estadounidense. En la campaña de 2019, Espert reconoció que el empresario le facilitó un avión privado y una camioneta, pero ahora atribuye las nuevas acusaciones a una “operación del kirchnerismo”.
Durante la reunión, la oposición lo acusó de entorpecer el trabajo de la comisión. “Usted es un mal diputado y un mal presidente”, lo increpó Juan Manuel López (Coalición Cívica), quien además recordó que en 2024 “se llevó el presupuesto a su casa previo a dictaminar”.
El rol de Patricia Bullrich y el silencio del oficialismo
La polémica creció tras declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se distanció del libertario y pidió “explicaciones urgentes”. “Parece una persona que, estando en campaña, recibió aportes de alguien ligado al narcotráfico. Nosotros combatimos el narco con todo y no podemos aceptar esas conductas”, advirtió.
El propio presidente Javier Milei lo defendió, asegurando que se trata de “otra operación más, como en 2019 y 2021”. Sin embargo, la falta de respaldo explícito de Bullrich fue usada por la oposición como argumento para redoblar su ofensiva en la comisión.
La semana próxima, diputados opositores anticiparon que buscarán forzar en el recinto un proyecto de resolución para desplazar a Espert de la presidencia, aunque admiten que necesitarán el apoyo de la llamada oposición “dialoguista”, hasta ahora reacia a pronunciarse.