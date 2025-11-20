El Museo Serrano tendrá una participación central en el Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina en Paraná
El organismo, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, tendrá una participación destacada en el evento que se realizará en la Sala Mayo de Paraná, del 24 al 28 de noviembre. Todas las propuestas serán gratuitas y estarán dirigidas a trabajadores de museos de toda la provincia.
Participación del Museo Serrano en el Congreso Paleontológico
La presencia del Museo Serrano en este encuentro de alcance nacional y consolidada trayectoria científica permitirá abordar en conjunto diversas problemáticas que atraviesan a los museos entrerrianos y del país.
En este marco, el jueves 27 de noviembre se desarrollará una jornada especial en la sede del Museo Serrano, ubicada en calle Carlos Gardel 62, destinada a más de 50 trabajadores de museos de la provincia, en representación de 40 municipios.
Durante la actividad se tratarán temas vinculados con la conservación de colecciones, la elaboración y actualización de inventarios, la normativa vigente sobre Patrimonio Arqueológico y Paleontológico Entrerriano (Ley provincial Nº 9686), las buenas prácticas aplicadas a colecciones de Ciencias Naturales, Arqueología y Paleontología, y la actualización del Registro Provincial de Patrimonio Papen.
Asimismo, se realizará el lanzamiento de la Red de Museos Papen, una iniciativa orientada a fortalecer la articulación institucional y el intercambio técnico entre espacios que preservan bienes culturales y científicos.
Visitas a reservas técnicas
Como parte de la agenda, el Museo Serrano y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Uader) impulsarán una visita especial a las reservas técnicas de ambas instituciones. Los congresistas podrán acercarse al valioso acervo científico conservado en estos espacios, incluidos ejemplares tipo estudiados por referentes históricos de la ciencia argentina como Florentino Ameghino y Pedro Scalabrini.
La propuesta busca promover la valoración del patrimonio natural y científico de Entre Ríos, mostrando el trabajo colaborativo de conservación, investigación y documentación desarrollado por el Museo Serrano y la Fhaycs-Uader.
Paleoarte y Megafauna: propuestas abiertas al público
En la Sala Mayo se exhibirá una muestra de paleoarte con obras de destacados artistas, organizada junto al Museo Provincial de la Imagen de Concordia, el Museo Serrano y el comité organizador del congreso.
Además, estará disponible la muestra Megafauna del Cuaternario del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Ambas propuestas podrán visitarse de manera gratuita durante los días del congreso.
Desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos destacaron la importancia de estas iniciativas, que fortalecen las políticas públicas de preservación, estudio y difusión del patrimonio científico y cultural de la provincia.
CAPA 2025
El Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina (CAPA) tiene como objetivo difundir trabajos y avances científicos en paleontología, promoviendo el intercambio de conocimientos entre especialistas y entre instituciones vinculadas a la educación, la protección del patrimonio y el turismo. También busca profundizar el vínculo entre la comunidad científica y el público general, entendiendo que la socialización del conocimiento es clave para la conservación y valoración del patrimonio paleontológico.