El mundo de la moda llora desconsolado por el fallecimiento del icónico diseñador Giorgio Armani
El diseñador de moda Giorgio Armani ha fallecido a los 91 años en Milán. El fundador y fuerza creativa detrás del Grupo Armani murió rodeado de sus seres queridos. Según un comunicado de prensa, se mantuvo involucrado en las colecciones y los numerosos proyectos en curso de la casa de moda hasta sus últimos días.
Armani, conocido mundialmente por su estilo minimalista y su elegante visión, construyó en cincuenta años un imperio de la moda que abarca desde la ropa hasta el estilo de vida, siendo admirado por su capacidad “para conectar con todo el mundo” y su dedicación a su ciudad natal, Milán.
“En esta empresa siempre nos hemos sentido parte de una familia. Hoy sentimos la pérdida de quien fundó y cuidó esta familia con visión, pasión y dedicación. Siguiendo su espíritu, nosotros, los empleados y familiares que siempre hemos trabajado a su lado, nos comprometemos a velar por lo que ha construido y a continuar con la empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y cariño”, declara el Grupo Armani.
La firma señaló que Armani preparaba un evento especial para conmemorar los 50 años de la marca Giorgio Armani durante la próxima Semana de la Moda de Milán este mes. Con una trayectoria que redefinió los cánones de la elegancia y la comodidad en el vestir, la noticia marca el cierre de una etapa fundamental en la historia del diseño italiano y mundial.
Armani transformó la sastrería masculina a partir del traje desestructurado, redefiniendo el concepto de elegancia silenciosa. En paralelo, ofreció a las mujeres una alternativa a la indumentaria tradicional, con prendas que equilibran autoridad y fluidez. Desde finales de los años 70, la sastrería de Armani evitó tanto la feminización forzada como la masculinización rígida, proponiendo pantalones y blazers adaptados especialmente al cuerpo femenino e instalando estas prendas como centrales en el vestuario profesional y las pasarelas globales.
El legado de Armani impactó la cultura visual, las alfombras rojas y las oficinas del siglo XXI. Vistió a figuras como Sophia Loren, Julia Roberts, Anne Hathaway, Zendaya, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet. Hasta su fallecimiento, Armani permaneció como propietario y director creativo de su empresa—una rareza en un sector dominado por conglomerados—, supervisando cada colección y manteniendo una coherencia estética y empresarial que definió el estilo de varias generaciones.
La capilla ardiente se instalará el sábado seis al domingo siete de septiembre en el Armani/Teatro, en Via Bergognone 59, Milán. El funeral, según el deseo del propio Armani, se celebrará en la intimidad.