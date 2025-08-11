El mundo consternado por la muerte de seis periodistas en bombardeo selectivo en Gaza
Seis periodistas, entre ellos cinco empleados de la cadena Al Jazeera, fallecieron el domingo tras un ataque que se considera un “bombardeo selectivo” llevado a cabo por Israel en Gaza. Los periodistas estaban sentados en una carpa cerca del hospital Al Shifa cuando ocurrió el ataque. Este lunes, cientos de palestinos despidieron sus restos en un multitudinario funeral.
La cadena catarí confirmó que sus corresponsales murieron en un “ataque israelí dirigido” contra su carpa en la ciudad de Gaza.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó en un comunicado, publicado en la red social X, el “asesinato por parte del ejército israelí de seis periodistas palestinos” ocurrido el domingo por la noche. La ONU acusó a Israel de haber “apuntado contra la carpa” donde se encontraban cinco periodistas de Al Jazeera, lo que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario.
Entre las víctimas se encontraba Anas al Sharif, de 28 años, uno de los corresponsales más conocidos que cubría diariamente el conflicto. El ejército israelí lo calificó como “terrorista” y afirmó que era uno de sus objetivos.
En una carta escrita meses atrás, al Sharif expresaba:
“Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz.”
Por su parte, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció con indignación el asesinato reivindicado por Israel y recordó que Al Sharif era “la voz del sufrimiento impuesto por Israel a los palestinos de Gaza”.
Reacciones y repudio internacional
La muerte de los periodistas provocó una fuerte ola de condenas. Al Jazeera Media Network calificó el hecho como un “asesinato selectivo” y un “ataque flagrante y premeditado contra la libertad de prensa”. Además de los corresponsales, murieron los fotógrafos Moamen AliwaI, Ibrahim Al Zaher y Mohamed Nofal, junto a Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat.
El editor de Al Jazeera en inglés, Salah Negm, afirmó en una entrevista con la BBC que no sorprende que Israel acuse a Al Sharif de pertenecer a Hamas, pero señaló que no hay pruebas que lo demuestren y calificó de ridículo llamar “terroristas” a periodistas.
El primer ministro de Qatar, Jeque Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani, condenó duramente el ataque y expresó:
“El ataque deliberado de Israel contra periodistas en la Franja de Gaza revela crímenes inimaginables. Que Dios tenga misericordia de los periodistas Anas Al-Sharif, Mohamed Qraiqea y sus colegas.”
Según datos del gobierno de Gaza, ya son 237 los informadores muertos durante la ofensiva israelí, entre periodistas, ‘influencers’ y otros creadores de contenido.
Funerales en Gaza
Los funerales se realizaron este lunes en Gaza, devastada por casi dos años de conflicto. Decenas de hombres, algunos entre lágrimas, trasladaron los cuerpos al cementerio Sheikh Redouan de Ciudad de Gaza, según constató un camarógrafo de AFP.
Contexto y cobertura
La relación entre Al Jazeera e Israel ha sido tensa durante años, con vetos y allanamientos a las oficinas del canal. Con el bloqueo de Gaza, medios internacionales como AFP dependen de la cobertura local realizada por periodistas palestinos.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el domingo un plan para permitir que reporteros extranjeros informen desde dentro de Gaza, bajo la escolta del ejército israelí.