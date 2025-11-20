El Mundial 2026 toma forma: así quedaron los repechajes que definirán los últimos seis clasificados
El clima mundialista comenzó a sentirse con fuerza tras el sorteo realizado este jueves en Zúrich, sede de la FIFA, donde se definieron los cruces de los repechajes que otorgarán los últimos seis cupos para el Mundial 2026: cuatro por Europa y dos por el resto de las confederaciones. Entre ellos, aparece Bolivia, que representará a Sudamérica y buscará regresar a una Copa del Mundo después de 32 años.
Bolivia va por el sueño mundialista
La selección del Altiplano iniciará su camino enfrentando a Surinam, y en caso de avanzar, se medirá ante Irak, que espera directamente en la final por su mejor ranking FIFA.
Los partidos de esta ruta se disputarán en Monterrey y Guadalajara, México, sedes oficiales de la próxima Copa del Mundo.
Bolivia aspira a disputar su cuarto Mundial, luego de haber participado en 1930, 1950 y 1994. Su última clasificación data precisamente de Estados Unidos 1994, bajo la conducción del recordado Xabier Azkargorta.
El repechaje europeo: Italia vuelve a jugarse todo
La Italia tetracampeona, ausente en Rusia 2018 y Qatar 2022, se medirá en semifinales ante Irlanda del Norte en el repechaje europeo. Si logra superarla, se cruzará con el ganador de Gales vs Bosnia-Herzegovina por el boleto al Mundial.
El repechaje europeo reunirá a 16 selecciones que competirán por cuatro lugares para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Italia llega rodeada de expectativas por su peso histórico —cuatro títulos mundiales (1934, 1938, 1982 y 2006) y dos Eurocopas (1968 y 2021)—, pero también de dudas por sus antecedentes en esta instancia.
En 2017 quedó fuera del Mundial al caer 1-0 ante Suecia y empatar sin goles en la vuelta en San Siro. En 2022 volvió a sufrir un golpe inesperado: cayó 1-0 ante Macedonia del Norte en Palermo, quedando otra vez eliminada.
El actual seleccionador, Gennaro Gattuso, se mostró confiado pese al desafío: “Concentrémonos en el primer partido. Irlanda del Norte es un equipo al que podemos ganar”, afirmó.
Y agregó: “Son un equipo muy físico, nos plantarán cara, pero podemos hacerlo”.
Los demás cuadros europeos
En el cuadro B, Ucrania enfrentará a Suecia, mientras que Polonia y Albania animarán la otra semifinal.
En el cuadro C, los cruces serán Turquía vs Rumania y Eslovaquia vs Kosovo.
Por su parte, Dinamarca, que perdió su clasificación directa en un final dramático ante Escocia, se enfrentará a Macedonia del Norte. En caso de avanzar, los daneses jugarán la final contra República Checa o Irlanda.
Repechaje intercontinental: dos boletos globales
Además del cuadro europeo, se sorteó el repechaje intercontinental, que repartirá dos plazas adicionales.
– Ruta A: Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica, y el ganador jugará la final ante República Democrática del Congo.
– Ruta B: Bolivia jugará ante Surinam y, de ganar, se enfrentará a Irak, ya clasificada a la final por ranking.
Surinam participa pese a su ubicación geográfica sudamericana porque integra Concacaf, mientras que Irak intenta regresar a un Mundial por primera vez desde 1986.
El camino hacia el Mundial más grande de la historia
Los seis ganadores de los repechajes completarán la lista de 48 selecciones del Mundial 2026, que será el de mayor cantidad de participantes en la historia.
El sorteo de la fase de grupos está programado para el 5 de diciembre en Washington.