El Mundial 2026 promete un impacto económico histórico: u$s40.900 millones para el PIB global
El Mundial de Fútbol es uno de los pocos acontecimientos verdaderamente globales, capaz de trascender lo deportivo y vincularse de manera directa con la dinámica económica, social y cultural de los países organizadores.
La Copa del Mundo 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, tendrá características inéditas: será la primera edición con 48 selecciones y también la primera organizada de manera conjunta por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Por ese motivo, distintos análisis coinciden en que apunta a convertirse en el evento deportivo con mayor impacto económico de la historia.
Según un estudio elaborado por OpenEconomics para la FIFA, el Mundial 2026 aportará alrededor de u$s40.900 millones al Producto Bruto Interno (PIB) global, impulsado por el gasto turístico, las inversiones, la actividad de las ciudades sede y el efecto multiplicador sobre sectores como transporte, hotelería, comercio y servicios.
Dentro de este escenario, Estados Unidos será el país más beneficiado, ya que concentrará la mayor cantidad de sedes y partidos. El informe estima que generará u$s17.200 millones adicionales en PIB, además de absorber buena parte del empleo creado, con unos 824.000 puestos de trabajo, y una producción económica total cercana a los u$s30.500 millones.
Los beneficios también alcanzarán a los otros países organizadores. En el caso de México, se proyecta una actividad económica adicional de hasta u$s3.000 millones, mientras que Canadá podría sumar alrededor de u$s2.800 millones como consecuencia directa del torneo.
Por su parte, la FIFA contará con un presupuesto estimado de u$s3.800 millones, destinado a la organización del evento, la producción audiovisual, los servicios a las selecciones, la logística, los premios en metálico, el marketing y la gestión global del campeonato. Este monto representa cerca del 27% del volumen económico total movilizado por el Mundial.
En cuanto a las inversiones, la preparación del certamen podría dejar u$s900 millones en inversiones de capital, principalmente orientadas a mejoras en infraestructura y instalaciones deportivas.
Desde el punto de vista de la movilidad y las audiencias, se espera que 6,5 millones de personas viajen a Estados Unidos, Canadá y México para presenciar los partidos en las 16 ciudades sede. Solo Estados Unidos recibiría cerca de 1,24 millones de visitantes internacionales, de los cuales 742.000 serían turistas adicionales.
A nivel mediático, las proyecciones indican que más de 5.000 millones de espectadores seguirán el torneo a través de televisión, plataformas digitales y redes sociales, generando más de 700.000 millones de interacciones en todo el mundo. De este modo, el Mundial 2026 se perfila como un fenómeno económico, social y cultural sin precedentes.