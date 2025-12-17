El Mundial 2026 pone en juego una cifra récord de 727 millones de dólares
Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la FIFA confirmó en las últimas horas una decisión histórica en materia económica: el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá repartirá 727 millones de dólares, una cifra récord que representa un aumento del 50% respecto de Qatar 2022 y que marcará un antes y un después en la distribución de premios para las selecciones participantes.
Del total aprobado, 655 millones de dólares se repartirán exclusivamente como premios deportivos, una cifra sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo. El campeón del torneo recibirá 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón embolsará 33 millones. El tercer puesto obtendrá 29 millones y el cuarto, 27 millones.
Los equipos que finalicen entre el quinto y el octavo lugar cobrarán 19 millones de dólares, mientras que los ubicados del noveno al decimosexto puesto recibirán 15 millones.
A partir de allí, quienes terminen entre el 17° y el 32° lugar obtendrán 11 millones, y las selecciones que queden del 33° al 48° puesto cobrarán 9 millones de dólares.
Además, la FIFA confirmó que cada selección clasificada recibirá 1,5 millones de dólares adicionales para cubrir gastos de preparación, lo que garantiza un ingreso mínimo de 10,5 millones de dólares por equipo, incluso para aquellos que no superen la fase inicial del torneo.
“El Mundial 2026 también será revolucionario desde el punto de vista financiero para el fútbol mundial”, destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al anunciar la medida tras la reunión del Consejo celebrada en la previa de la final de la Copa Intercontinental en Doha.
La decisión llega apenas días después del sorteo final realizado el 5 de diciembre en Washington y consolida el impacto económico del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La expansión a 48 selecciones, con 104 partidos, explica en parte el salto en los premios y el objetivo declarado de la FIFA de redistribuir ingresos a escala global.
El Consejo también avanzó en otras iniciativas, como la creación de torneos internacionales Sub-15 para varones y mujeres a partir de 2026, y la aprobación de un fondo especial de recuperación para regiones afectadas por conflictos. Sin embargo, el anuncio de los premios del Mundial se llevó toda la atención: nunca antes jugar una Copa del Mundo había significado semejante recompensa económica para las selecciones participantes.