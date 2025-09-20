El mito liberal del libre mercado: el 90% de las mayores intervenciones al dólar fueron bajo gobiernos de derecha
Uno de los grandes relatos de la derecha liberal argentina es el del orden macroeconómico, basado en la idea de un “libre mercado” con flotación cambiaria sin regulaciones y mínima intervención estatal. Militantes y funcionarios del macrismo y el mileísmo suelen usar ese argumento para criticar al peronismo y al kirchnerismo, posicionándose como más rigurosos en materia cambiaria.
Sin embargo, los datos oficiales del Banco Central muestran lo contrario. De las 20 mayores intervenciones cambiarias entre 2003 y 2025, 18 corresponden a gobiernos de derecha liberal y solo 2 al kirchnerismo, pese a sus 12 años en el poder.
Dentro del “Top Ten” histórico, todas las intervenciones fueron bajo administraciones liberales: 9 en el macrismo (6 con Federico Sturzenegger al frente del BCRA), y 1 bajo Javier Milei, en menos de dos años de gestión.
Las 20 mayores "intervenciones diarias" del BCRA en el precio del dolar oficial desde 2003 (sin incluir la de hoy) pic.twitter.com/f4hLkIrhWT— Andrés Snitcofsky (@rusosnith) September 19, 2025
El dato: la intervención de septiembre
El viernes 19 de septiembre, el BCRA vendió USD 678 millones, ingresando al Top Ten histórico y convirtiéndose en la tercera operación más relevante del tándem Milei-Caputo-Bausili dentro del listado de las 20 principales intervenciones.
El especialista en datos Andrés Snitcofsky difundió en redes la tabla con las operaciones más altas de los últimos 22 años, destacando que la mayor concentración se produjo durante el macrismo (2016-2019), con 15 de las 20 más grandes. De esas, 9 fueron con Sturzenegger en el BCRA y 11 bajo Nicolás Dujovne en Economía.
Una mirada crítica
El economista Christian Buteler analizó la situación de este viernes y advirtió: “Acá no solamente se debe mirar la cantidad de ventas del BCRA (USD 678 millones), sino también cuánto representa ese monto del total negociado. El BCRA hoy tuvo que vender el 80% de lo negociado. O sea, es casi el único que vende. Eso lo hace aún más insostenible”.