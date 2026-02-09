El ministro de Seguridad de Córdoba probó un nuevo dispositivo policial y quedó de rodillas por una descarga eléctrica
La Policía de Córdoba presentó en sociedad este lunes nuevo equipamiento para las tareas operativas y de prevención. La exhibición tuvo lugar en la Jefatura de Policía y fue encabezada por el propio ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien participó de una demostración práctica y sufrió en carne propia los efectos de una de las flamantes incorporaciones, el guante eléctrico.
Se trata del guante G.L.O.V.E. CD3, un dispositivo de bajo voltaje diseñado para prevención, ya que genera una descarga que produce una parálisis muscular momentánea sin efectos permanentes, según detallaron en el acto.
Inicialmente, el guante eléctrico será utilizado por las fuerzas especiales “Éter” y será preventivo: la descarga eléctrica que emite al contacto reduce a las personas.
En pleno acto protocolar, Quinteros se ofreció para demostrar la efectividad del guante y fue transmitido en vivo por El Doce TV. Previo a la salida en vivo, Quinteros destacó que se estaba reequipando a la Policía para “que puedan hacer bien su trabajo”. Y bromeó acerca del guante novedoso: “Como dijo Tusam, puede fallar, esperemos que no”, dijo en la previa.
Sin embargo, el guante cumplió su cometido y no falló. Cuando Quinteros se sometió a la prueba y fue tocado por un oficial que portaba el guante, automáticamente su cuerpo flaqueó y quedó de rodillas. Luego admitiría que “es muy efectivo, no se aguanta”.
QUINTEROS LO PROBÓ EN VIVO: "NO SE AGUANTA" ♂️
La Policía de Córdoba incorporó nuevos dispositivos de seguridad, entre los que destaca un guante de descarga eléctrica diseñado para reducir personas mediante parálisis muscular momentánea,. El ministro de Seguridad, Juan Pablo… pic.twitter.com/YBvMoeeRu9
— LAVOZcomar (@LAVOZcomar) February 9, 2026
Está claro que la experiencia no resultó tan placentera para Quinteros. “Lo había visto en los videos, pero uno siente una descarga como si le metieran 10 mil magiclick al mismo tiempo”, dijo al programa televisivo.
Y agregó: “En este momento tengo una pequeña molestia en el brazo, pero creo que estoy siendo coherente en lo que digo. Es muy efectivo”.
Además de los guantes, el Ministerio de Seguridad presentó otros elementos destinados al trabajo diario y a operativos especiales. Entre ellos se destacaron cascos de protección balística nivel RB3, gas pimienta de 85 mililitros y cartuchos calibre 9 milímetros y antitumultos, según publicó La Voz.
Fuentes policiales confirmaron que el objetivo es reforzar la capacidad operativa de la Policía en la vía pública y en intervenciones de mayor complejidad.