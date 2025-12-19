El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, realizó un abordaje territorial en zonas rurales del departamento Villaguay
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, junto a un equipo de profesionales, encabezó un nuevo abordaje en territorio con atención médica, odontológica y ginecológica, en las localidades de Mojones Norte y Lucas Sud Primera del departamento Villaguay. La estrategia tuvo como objetivo acercar a la población local los servicios esenciales del sistema sanitario provincial.
Blanzaco recordó que uno de los ejes centrales de su gestión es el fortalecimiento de la atención primaria. “Las acciones que se llevan adelante en los centros de salud, tanto provinciales como los municipales, son la puerta de ingreso al sistema sanitario”, explicó.
En este sentido, destacó: “Sabemos que hay muchos establecimientos en zonas rurales o desfavorecidas por el acceso, así que con estos abordajes queremos visibilizar el trabajo que hacen en cada uno de estos lugares y sumarnos en un trabajo territorial para potenciar sus actividades, como también contagiar la iniciativa de salir hacia el territorio, donde los agentes sanitarios cumplen un rol fundamental”.
En los abordajes se realizaron controles médicos y odontológicos a adultos y niños, realización de PAP y revisión del carnet de vacunación. Las actividades, desarrolladas a lo largo de una intensa jornada de trabajo, se concentraron en el centro de salud Dr. Pedro Solari de Mojones Norte por la mañana, y en el CIC de Lucas Sud Primera en horas de la tarde.
Cabe mencionar que, además de potenciar el trabajo de los centros de salud, durante los abordajes se asiste con herramientas de telemedicina (equipos donados por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande) para brindar respuesta a la demanda que no se puede solucionar de manera local. “Vemos que muchas situaciones que usualmente ameritarían una derivación, se podrían resolver con una teleconsulta, así que estamos trabajando fuertemente y vamos a seguir realizando estas acciones durante todo el año, acompañando a las zonas más desfavorecidas”, indicó Blanzaco.
Por su parte, las presidentas de las Juntas de Gobierno, de Mojones Norte y Lucas Sud, Haydeé Riquelme y Andrea Redruello, respectivamente, agradecieron la presencia de los equipos de salud en terreno con el fin de facilitar el acceso a controles sanitarios y garantizar derechos. Acompañaron las acciones en terreno el senador provincial Juan Pablo Cosso y el jefe de Vialidad Departamental Villaguay, Juan Ramírez.
Tmabién participaron de las jornadas los directores generales de Hospitales, del Primer Nivel de Atención, y de Comunicación y Relaciones Institucionales, Mauro González, Gladys Arosio y Manuela Calderón, e integrantes del equipo de salud del hospital Santa Rosa.