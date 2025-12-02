El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, hizo entrega de una ambulancia de mediana complejidad en La Paz
Aportada por la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, hizo entrega de una ambulancia de mediana complejidad cero kilómetros al Hospital 9 de Julio de La Paz.
En la oportunidad, el funcionario explicó que la cartera sanitaria viene trabajando en el fortalecimiento de la red de traslado en todo el territorio provincial. “Es así que, en función del trabajo que llevó adelante nuestro equipo de la Dirección de Emergencias Sanitarias identificando las necesidades de cada región, la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, encabezada por Alejandro Daneri, compró y nos donó 20 ambulancias”, precisó.
Y concluyó: “Esa coordinación es la que nos permite estar entregando uno de esos vehículos al hospital 9 de Julio, que nos va a permitir fortalecer los traslados en la localidad y la región”.
A su turno, el secretario técnico del Hospital 9 de Julio de La Paz, Luis Domingo Badaracco, señaló: “Estábamos necesitando una ambulancia nueva porque las otras unidades ya tienen un kilometraje elevado, comienzan a presentar desperfectos técnicos propios del uso, que son reparados y después de un tiempo vuelven a aparecer. Así que esta incorporación viene a subsanar un montón de situaciones en cuanto a los traslados”.
Badaracco también puso de relieve que se trata de una unidad con tracción 4×4: “En nuestra región tenemos zonas de difícil acceso, muchos caminos rurales, algunos con ripio, otros directamente de tierra, por lo que generalmente la gente se acerca hasta la ruta y no tener que entrar. Pero a veces hay que hacerlo, así que contar con un vehículo 4×4 también nos va a dar más facilidades para atender esos casos”, indicó.
Por su parte, el intendente de La Paz, Walter Martin, agradeció a las autoridades provinciales por hacerse eco de las necesidades de la comunidad paceña y tramitar diferentes mejoras para el nosocomio. Y destacó: “Tener una ambulancia es llegar al vecino, brindar salud, porque tener un buen equipo para llegar en tiempo, acorde a la circunstancia, muchas veces es lo que marca la diferencia”.
Cabe señalar que también acompañaron la actividad el diputado provincial Bruno Sarubi, la viceintendenta Stella Wenzel, el director general de Recursos Materiales Hospitalarios y de Centros de Atención Primaria, Santiago Romero Ayala; y las concejales Alejandra Silva y Viviana Moren.