El ministro Caputo avaló un posteo del filósofo macrista Alejandro Rozitchner que critica a la prensa
El ministro de Economía, Luis Caputo, avaló un posteo del filósofo macrista Alejandro Rozitchner, que fustiga a la prensa por su visión acerca de la coyuntura política del gobierno y de los problemas de gestión que enfrenta.
“¡Qué intereses estará pisando el gobierno nacional para que el periodismo en su conjunto trate de hacer creer que hay una profunda crisis! El comportamiento general de los medios es abominable, lejos de la realidad y defendiendo curros y privilegios como misión principal”, publicó en X el filósofo, Alejandro Rozitchner.
¡Qué intereses estará pisando el gobierno nacional para que el periodismo en su conjunto trate de hacer creer que hay una profunda crisis! El comportamiento general de los medios es abominable, lejos de la realidad y defendiendo curros y privilegios como misión principal.
Sobre eso, Caputo citó: “Es así como decís Ale, pero de nuestro lado, buscaremos no engancharnos con estas cosas”.
“Quita energía y foco en lo que vinimos a hacer, que es implementar todas las reformas que ningún gobierno se animó a hacer en más de 100 años”, añadió el ministro.
“Profunda crisis” las pelotas: son ustedes que están tratando de romper todo. ¿Quiénes componen ese “ustedes”? La oposición, el periodismo, diputados y senadores, intermediarios de dineros públicos, personas que han vivido de curros a lo largo de las décadas, etc.
Caputo aseguró que “desde el equipo económico seguiremos trabajando para seguir bajando la inflación, la pobreza, los impuestos, y sentar las bases para que la economía crezca a un ritmo sostenido por las próximas décadas”.
De esta forma, el ministro sumó un nuevo capítulo a la saga de declaraciones en contra de la prensa con los que busca seguir la línea del presidente, Javier Milei.
Caputo utiliza esta estrategia de desprestigio de la prensa para justificar su decisión de no responder preguntas.
En sus diferentes etapas como funcionario público, Caputo lleva gestionados créditos para el país que suman deuda por casi US$ 100.000 millones. La coincidencia con Rozitchner es que trabajaron juntos para el expresidente Mauricio Macri, siendo el filósofo un asesor clave del exmandatario junto al ultra cuestionado Marcos Peña…