El Ministerio de Seguridad entregó 21 celulares para reforzar el sistema de botón antipánico en Entre Ríos
El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, encabezó la entrega de 21 teléfonos celulares que serán destinados al sistema de botón antipánico, una herramienta esencial para la protección de mujeres en situación de riesgo.
Los dispositivos fueron transferidos desde el Servicio Penitenciario a la Policía de Entre Ríos, en el marco de una medida que busca fortalecer el trabajo conjunto entre ambas instituciones en materia de seguridad, capacitación y asistencia operativa.
Durante el acto, se firmó un convenio de cooperación institucional entre los organismos dependientes del Ministerio, con el fin de optimizar la coordinación de tareas, potenciar la formación del personal e impulsar acciones conjuntas que contribuyan a mejorar la seguridad pública en toda la provincia.