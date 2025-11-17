El Ministerio de Seguridad denunció penalmente al titular de ATE por “atentar contra el orden constitucional”
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a través del abogado de la cartera encabezada por Patricia Bullrich, Fernando Soto, presentó una denuncia penal contra el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, por considerar que sus declaraciones públicas constituyen un intento de “atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”.
Según consta en el documento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Soto confirmó que, “por orden expresa” de la ministra Bullrich, se inició la denuncia contra Aguiar por presunta comisión de un “delito” previsto en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que contemplan sanciones por amenazas al orden constitucional.
En la presentación, el abogado citó expresiones del dirigente sindical: “Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”, formuladas durante una entrevista en la que Aguiar se refirió a la próxima presentación del proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional.
Para Soto, esas manifestaciones son “altamente reprochables”, especialmente viniendo de quien representa a trabajadores del Estado. “Deliberadamente está instando a ‘poner en crisis’ al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso”, afirmó en la denuncia.
El escrito también considera “plausible” promover la acción penal ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea, señalando que las declaraciones del dirigente podrían implicar un intento de impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del presidente Javier Milei.
“Por lo expuesto solicito que se tenga por presentada, en legal tiempo y forma, la presente denuncia formulada contra Rodolfo Aguiar por el delito de Amenaza de Atentar contra Orden Constitucional y la Vida Democrática, conforme lo previsto en los arts. 226 y 226 bis del Código Penal de la Nación, y se inicie formal sumario penal por el delito denunciado”, concluyó Soto en el documento elevado al Juzgado Federal.