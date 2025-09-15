El Ministerio de Salud de la Nación adelantará la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión a los 18 meses desde 2026
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que, a partir de 2026, la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión se aplicará a los 18 meses de edad. La medida busca asegurar una protección más temprana y efectiva, así como mejorar los índices de cobertura en la población infantil.
El anuncio se realizó en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), que reúne a las máximas autoridades sanitarias del país.
La viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano, destacó: “Es una deuda que el sistema de salud argentino arrastraba desde hace años y que ningún otro gobierno quiso resolver por el costo que implicaba. Esta gestión decidió dar este paso que implica una inversión de 4,2 millones de dólares, financiada con el ahorro logrado en la compra eficiente de la vacuna antigripal”.
Actualmente, el esquema contempla dos dosis de la Triple Viral: la primera a los 12 meses y la segunda a los 5 años. Con el cambio, la segunda se adelantará a los 18 meses, lo que reducirá el período en que los niños permanecen expuestos al contagio. Mientras la primera dosis brinda una protección del 80%, con la segunda la cobertura asciende al 97%.
Desde la cartera sanitaria explicaron que la medida permitirá aprovechar mejor los controles periódicos de salud en los menores de dos años, lo que amplía las oportunidades de vacunación. Además, se espera mejorar la cobertura gracias a la cercanía de esta población con el sistema sanitario.
El ajuste en el calendario también implicará la superposición de cohortes de niños vacunados entre 2021 y 2024 durante tres años y medio, con un incremento estimado en 300.000 dosis adicionales respecto de la compra habitual.
Estos insumos extra se financiarán mediante el ahorro generado en la adquisición de vacunas antigripales estacionales, cuyo proceso optimizado permitió una reducción del costo unitario de entre el 5% y el 38%.
Loccisano subrayó: “Con planificación y transparencia, demostramos que los recursos bien administrados se traducen en un mejor servicio de salud y en un país más preparado frente a los desafíos sanitarios”.
Con esta decisión, Argentina dejará de ser —junto con Cuba— uno de los países de América Latina que más tarde aplica la segunda dosis, y se alineará con la mayoría de las naciones de la región. La vacuna contra el sarampión, utilizada desde hace más de 60 años, ha demostrado ser segura y eficaz, y la modificación en el esquema refuerza la capacidad de respuesta del país frente a la posible reintroducción del virus.