El Ministerio de Salud de Entre Ríos trabaja para esclarecer la situación en el Hospital Masvernat de Concordia
El Ministerio de Salud de Entre Ríos, junto a las autoridades del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, actuó con celeridad y conforme a los protocolos ante el grave y doloroso hecho que tomó estado público e involucra a una familia de San José de Feliciano.
Apenas se tomó conocimiento de la situación, la cartera sanitaria y la dirección del hospital se pusieron a disposición de la familia, al mismo tiempo que se activaron los mecanismos administrativos y judiciales correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
En ese marco, el director del hospital, Mauro Dodorico, radicó de inmediato la denuncia en Fiscalía, mientras se recaban las responsabilidades institucionales y de los agentes que pudieran estar involucrados.
Asimismo, equipos técnicos y profesionales del Ministerio de Salud brindan acompañamiento y contención a la familia, procurando siempre el resguardo de la información para no interferir en la investigación judicial. Todas las acciones impulsadas buscan garantizar transparencia, dar respuestas claras y establecer responsabilidades.
El viernes 29 de agosto, los directores generales de Hospitales y de Asuntos Jurídicos, Mauro González y Romina Sirota, viajaron a Concordia para acompañar al equipo directivo del hospital y supervisar la correcta aplicación de los protocolos y el desarrollo de las actuaciones.
Además de la investigación judicial en curso, el Ministerio lleva adelante una investigación administrativa para determinar responsabilidades internas.
Finalmente, el Ministerio de Salud de Entre Ríos pidió a la comunidad el mayor respeto hacia la familia en este difícil momento y hacia los equipos que trabajan con compromiso y sensibilidad para esclarecer lo sucedido.