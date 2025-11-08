El Ministerio de Salud de Entre Ríos realizó en Federal el 4° Encuentro Provincial de Agentes Sanitarios
El Ministerio de Salud de Entre Ríos llevó a cabo el 4° Encuentro Provincial de Agentes Sanitarios en la ciudad de Federal, una jornada destinada a fortalecer el trabajo territorial y promover el intercambio entre equipos de toda la provincia. El evento reunió a más de 50 trabajadores y trabajadoras en el Centro Municipal de Cultura.
Organizado por el Programa de Agentes Sanitarios, dependiente de la Dirección General del Primer Nivel de Atención, el encuentro contó con la presencia del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, la directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, y el supervisor intermedio del programa en el departamento Federal, César Molares.
También participaron la intendenta de Federal, Alicia Oviedo, la senadora provincial Nancy Miranda, la diputada provincial Noelia Taborda, la coordinadora del programa, Nélida Heinitz, directores de hospitales y otros trabajadores de la salud.
Reconocimiento y compromiso con el territorio
Durante la apertura, Blanzaco destacó el papel estratégico de los agentes sanitarios en la detección temprana de necesidades comunitarias.
“La salud es hoy, y hay que visibilizar el trabajo de cada uno para lograr políticas sanitarias que trasciendan y se sostengan en el tiempo”, expresó.
Además, subrayó el valor humano de la tarea:
“Cada territorio tiene una realidad distinta, y son los agentes sanitarios quienes mejor conocen esas particularidades. Como dice nuestro gobernador Rogelio Frigerio, tenemos que llevar la salud a cada lugar, a cada entrerriano, esté donde esté”.
Por su parte, Gladys Arosio sostuvo que la jornada es clave para “conocer el trabajo que se realiza en cada territorio y cómo contribuimos al otro”, y remarcó que el fortalecimiento de la atención primaria y las nuevas tecnologías están transformando el sistema de salud, promoviendo mayor equidad y accesibilidad.
El supervisor César Molares señaló que este tipo de instancias “son importantes para seguir profesionalizándonos y conocer las experiencias de todos los agentes”.
La agenda incluyó un reconocimiento a agentes pioneros y jubilados, la presentación de experiencias territoriales de distintas localidades —Concordia, La Paz, Feliciano, Chajarí y Federal— y la revisión de líneas de acción prioritarias junto a mecanismos de articulación con hospitales y centros de salud.