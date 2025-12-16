El Ministerio de Salud de Entre Ríos entregó ambulancias de alta complejidad a hospitales de Paraná
Este martes el Ministerio de Salud de Entre Ríos concretó la entrega de cuatro ambulancias de alta complejidad: dos al Hospital Materno Infantil San Roque y otras dos al Hospital San Martín, ambos de Paraná.
La incorporación de las unidades fue posible a través del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial con la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos.
El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, agradeció el apoyo de la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, encabezada por Alejandro Daneri, que adquirió y donó 20 ambulancias para dar respuesta a una necesidad concreta de los entrerrianos. En este sentido, precisó que tres de los vehículos entregados en la jornada (los dos asignados al San Martín y uno de los provistos al Hospital Materno Infantil San Roque), forman parte de las ambulancias donadas por la CTM.
“Se trata de unidades de alta complejidad destinadas a la red de traslado interhospitalario, que harán base en ambos hospitales, con los choferes y el equipo médico especializado en traslado crítico de cada institución”, explicó el ministro.
En tanto que la otra unidad entregada al Hospital San Roque fue aportada por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos. “Estamos muy agradecidos por esta colaboración, que también se trata de un vehículo de alta complejidad que recibimos hoy en un acto realizado en el Centro Provincial de Convenciones con las autoridades del Instituto”, indicó Blanzaco y agregó: “Para el San Roque es una incorporación muy importante porque viene a actualizar el parque automotor”, completó.
A su turno, el director del HMISR, Alejandro Calógero señaló: “Esto nos va a permitir diagramar con mayor fluidez los traslados interhospitalarios, no solo en la provincia de Entre Ríos, sino también a otras jurisdicciones”. El referente precisó que las ambulancias recibidas cuentan con todos los insumos necesarios para trasladar pacientes de alta complejidad, tanto en edad neonatal como en edad pediátrica.
“Hay que tener presente que a veces trasladamos pacientes en condiciones graves, hemodinámicamente inestables, a los cuales tenemos que darles la seguridad de que van a ser asistidos con todas las condiciones necesarias, igual que si estuvieran internados”, añadió.
En tanto, durante la entrega de unidades al Hospital San Martín, la directora del establecimiento, María Emilia Sattler, expresó: “Estamos muy contentos de recibir estas dos ambulancias de alta complejidad, que se suman a la Red Interhospitalaria de Traslado para optimizar la articulación con las otras instituciones. Esto representa un beneficio para la población al agilizar los traslados tanto desde como hacia nuestro hospital”.
Por último, el jefe de Choferes de Ambulancias del Hospital San Martín, Alexis Abt, manifestó: “Queremos agradecer al gobierno por la entrega de estos nuevos móviles en nuestro hospital, que sabemos que serán destinados a la red para atender a la gente cuando los necesite”. Y agregó: “El servicio de ambulancia del Hospital San Martín es de primer nivel, siempre tratamos de tener todos los móviles en condiciones y esto nos va a ayudar a potenciar lo que tenemos y brindar una mejor atención”.