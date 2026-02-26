El Ministerio de Salud adelantó la segunda dosis de la triple viral: ahora se aplicará entre los 15 y 18 meses
El Ministerio de Salud modificó el Calendario Nacional de Vacunación y adelantó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis (paperas). A partir de ahora, deberá colocarse entre los 15 y 18 meses de vida.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 339/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Mario Lugones, y ya se encuentra en vigencia.
Hasta esta actualización, el esquema contemplaba una primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 5 años, antes del ingreso a la escuela primaria, uno de los intervalos más extensos de la región entre ambas aplicaciones.
Fundamentos del cambio
Según el texto oficial, adelantar la segunda dosis permitirá reducir el período en que los niños permanecen susceptibles, fortalecer la protección en una etapa de mayor vulnerabilidad y mejorar la verificación y recuperación de esquemas incompletos.
Además, la cartera sanitaria señaló que la decisión se encuentra alineada con recomendaciones internacionales y con evaluaciones regionales vinculadas a la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita.
A qué cohortes alcanza
Para evitar superposición entre grupos etarios, se estableció un esquema transitorio:
- Niños nacidos en 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024: deberán recibir la segunda dosis a los 5 años, tal como indicaba el calendario anterior.
- Niños nacidos desde el 1° de julio de 2024 en adelante: recibirán la segunda dosis entre los 15 y 18 meses.
Desde el Ministerio indicaron que esta superposición temporal es esperable y necesaria para garantizar la continuidad y equidad del programa.
La modificación fue evaluada por la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y contó con el aval de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), organismo asesor en políticas de vacunación.
La resolución también establece que los equipos de salud deberán completar esquemas pendientes y que cada jurisdicción deberá organizar la distribución y disponibilidad de dosis conforme a los nuevos lineamientos.