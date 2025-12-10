Maran Suites & Towers

El Ministerio de Economía tiene nuevo escudo

Redacción | 10/12/2025 | Economía | No hay comentarios

El Ministerio de Economía de la Nación, encabezado por Luis Caputo, oficializó una actualización en su escudo institucional, incorporando el cadúceo, un emblema histórico vinculado al comercio y la actividad económica.

La cartera difundió el nuevo diseño y detalló los valores que busca transmitir con esta identidad visual renovada.

Entre los elementos destacados se incluyen:

  • El cadúceo: símbolo clásico asociado al comercio, el intercambio y la comunicación.
  • Simbología: las serpientes representan “el equilibrio entre los actores económicos”, mientras que las alas evocan “agilidad, modernización y dinamismo”, valores que el Ministerio considera centrales para promover el desarrollo nacional.

La actualización del sello se inscribe en el proceso de modernización institucional impulsado por el Gobierno, y busca reflejar una identidad visual alineada con los objetivos y la impronta de la gestión económica.

