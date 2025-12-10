El Ministerio de Economía tiene nuevo escudo
El Ministerio de Economía de la Nación, encabezado por Luis Caputo, oficializó una actualización en su escudo institucional, incorporando el cadúceo, un emblema histórico vinculado al comercio y la actividad económica.
La cartera difundió el nuevo diseño y detalló los valores que busca transmitir con esta identidad visual renovada.
El Gobierno presentó los nuevos sellos de los ministerios de Economía, Salud, Seguridad, Defensa, Justicia, Interior, Capital Humano, Desregulación, la Vocería, la Cancillería y la Jefatura de Gabinete pic.twitter.com/R6wN5rM8NU— Finanzas Argy(@FinanzasArgy) December 10, 2025
Entre los elementos destacados se incluyen:
- El cadúceo: símbolo clásico asociado al comercio, el intercambio y la comunicación.
- Simbología: las serpientes representan “el equilibrio entre los actores económicos”, mientras que las alas evocan “agilidad, modernización y dinamismo”, valores que el Ministerio considera centrales para promover el desarrollo nacional.
La actualización del sello se inscribe en el proceso de modernización institucional impulsado por el Gobierno, y busca reflejar una identidad visual alineada con los objetivos y la impronta de la gestión económica.