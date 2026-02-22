Maran Suites & Towers

El Ministerio de Desarrollo Humano acreditará este lunes los fondos de las tarjetas sociales

Redacción | 22/02/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Secretaría de Articulación de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano informó que este lunes 23 de febrero, a partir de las 8, se habilitarán los saldos de las tarjetas sociales.

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se precisó que en esa misma jornada quedarán acreditados los fondos correspondientes al mes en la tarjeta provincial de Riesgo Social, junto con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.

De esta manera, los beneficiarios podrán disponer de los montos asignados desde el inicio de la jornada.

