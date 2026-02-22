El Ministerio de Desarrollo Humano acreditará este lunes los fondos de las tarjetas sociales
Redacción | 22/02/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios
La Secretaría de Articulación de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano informó que este lunes 23 de febrero, a partir de las 8, se habilitarán los saldos de las tarjetas sociales.
Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se precisó que en esa misma jornada quedarán acreditados los fondos correspondientes al mes en la tarjeta provincial de Riesgo Social, junto con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.
De esta manera, los beneficiarios podrán disponer de los montos asignados desde el inicio de la jornada.