El Ministerio de Capital Humano multó a FATE por no pagar los sueldos y extendió la conciliación obligatoria
El Ministerio de Capital Humano sancionará a la empresa FATE, que anunció su cierre y el despido de más de 900 trabajadores, debido al “incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria”.
Además, en el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la cartera que dirige Sandra Pettovello resolvió prorrogar la instancia conciliatoria, con vencimiento el 11 de marzo de 2026, por un período adicional de cinco días, “con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”.
En ese contexto, se informó que el Gobierno nacional inició el sumario correspondiente contra la empresa FATE por el incumplimiento del pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo que constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada previamente.
En las últimas horas también se conoció que el SUTNA impulsa un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos FATE, con el objetivo de garantizar la continuidad de la firma y permitir que el gobierno bonaerense se haga cargo temporalmente de su funcionamiento.
Durante la jornada, el presidente Javier Milei volvió a cuestionar, desde Nueva York, donde se desarrolla el Argentina Week, a Paolo Rocca, CEO de Techint, y a Javier Madanes Quintanilla, propietario de FATE, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”.