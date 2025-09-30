El micro país de Milei: “Con los gobernadores afines a nuestra gestión seguimos teniendo una excelente relación”
El presidente Javier Milei habló este martes sobre la relación con los gobernadores, y dijo que está avanzando en el diálogo. “Nosotros con los gobernadores afines a nuestra gestión seguimos teniendo una excelente relación, la agenda de Lisandro Catalán está muy activa”, dijo en referencia al trabajo del flamante ministro de Interior.
Sin embargo, admitió algunos cortocircuitos como consecuencia de que el 2025 es un año electoral y a que se exacerban las diferencias entre ambas partes.
“Si en el medio el verdadero opositor y el mayor miembro del partido del Estado, el kirchnerismo, quiere romper todo, este grupo de situaciones intermedias van a exacerbar sus diferencias. Es propio del año electoral”, remarcó.
También se refirió a Mauricio Macri: “Después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, que entiendo que quien no tiene conciencia minimiza los logros de lo que pasó, otros lo ensucian en ese momento donde todo era algarabía, y el momento en que alguien se sube al pony, ¿sabés qué hice? Le escribí a Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas de las últimas semanas”, afirmó el mandatario en diálogo con A24.
El jefe de Estado dijo que durante los mensajes que intercambiaron por WhatsApp se pusieron de acuerdo y empezaron a retomar el diálogo para recomponer su relación.
“Nos llevamos muy bien. Durante casi un año no nos hablamos, pero no es algo que no se pueda recomponer”, aseguró Milei.
Por otra parte, Milei fue tajante al señalar que “es falso” que exista una interna entre su hermana Karina, secretaria general de Presidencia, y su principal asesor Santiago Caputo.
“Lo que hay que entender es que interna es cuando los problemas surgen de gente que está adentro, y la basura que inventan, que está afuera, sobre lo que pasa adentro, es mentira”, enfatizó.
Según el presidente, las diferencias entre las dos personas que junto con él conforman el “Triángulo de Hierro” son versiones periodísticas.
“Tenemos un objetivo: gobernar. Nos votaron para hacer eso y yo me voy a dedicar a esto hasta que tenga que renovar el contrato electoral. Mi job description está claro”, concluyó.
Otras frases salientes en un nuevo reportaje “confortable”
Javier Milei se mostró sereno, tranquilo, en la entrevista brindada a Antonio Laje, uno de sus predilectos comunicadores, en la mañana de A24. Otras frases destacadas del reportaje fueron:
-“A partir de abril del año pasado, la economía empezó a repuntar”.
-“Hay 12 millones de personas salieron de la pobreza, indigencia, hay seis millones de personas que salieron de la indigencia, o sea, gente que no tenía para comer hoy tiene para comer”.
-“Cuando nosotros llegamos, Andis estaba bajo la órbita de la Secretaría General. Lo primero que hizo mi hermana fue sacársela de encima. Entonces, si te podés quedar con el 100%, ¿por qué te vas a quedar con el 3%? Es ridículo, no resiste el menor análisis”.
-“El Triángulo de Hierro no se rompe, no”.
-“Ellos que están todo el tiempo acusando a fascistas de todo el mundo, los verdaderos fascistas son ellos, porque los que no permiten que se exprese otras ideas son ellos”.
-“Yo salgo a la calle y nunca tengo problemas. Después siempre puede haber alguien que se queje, eso es parte de la vida democrática”.
-“El descontento social debe resolverse vía las urnas, no vía la violencia”.
-“Cuando vos tomás decisiones, hay decisiones que a algunos les va a caer mejor y a otros peor. Eso es parte de la construcción democrática”.
-“Es inaceptable poner en un mismo nivel la violencia física y un tuit; agresiones físicas de parte de la gente que está de nuestro lado no hay”.
-“Las elecciones distritales no son un buen predictor de las elecciones nacionales”.
-“Antes de asumir nosotros, Argentina tenía la combinación de las tres peores crisis de la historia. El desequilibrio monetario era el doble del de la previa del Rodrigazo y la situación en el Banco Central era peor que antes de la hiperinflación de Alfonsín”.
-“El país se encontraba ante el riesgo de convertirse en Venezuela, con una inflación al uno y medio diario; al 25% mensual para el consumidor; 54% mayorista y 300% interanual. Actualmente, ese índice “interanual viaja al 30%”.
-“Argentina está sobre ruedas. Todos sabemos dónde queremos ir. Es la agenda del futuro, es la agenda de la esperanza”.
-“Estamos trabajando todos los acuerdos para que a partir del 11 de diciembre del 25 empecemos de vuelta con las reformas”.
-“Luego vas a tener un derrumbe de la incertidumbre y vos podes tomar decisiones en función de la mejor perspectiva: que haya menos inflación, menos pobres, menos indigentes, que terminemos de extirpar la inseguridad”.