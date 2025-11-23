“El mensaje”, la nueva película de Iván Fund, abrirá el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos
La road movie “El mensaje”, del director entrerriano Iván Fund, será la película inaugural del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer). La función de apertura tendrá lugar este martes 25 a las 20.30, en el primer piso del Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15, Paraná).
Organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), el Ficer ofrece todas sus actividades con entrada libre y gratuita.
La película cuenta la historia de una niña que asegura recibir mensajes de los animales. Sus tutores aprovechan ese supuesto “don” para ofrecer servicios de médium entre mascotas y dueños. Así, viajan por caminos rurales de Entre Ríos en un pequeño motorhome, siguiendo el dinero de quienes buscan saber qué sienten sus animales —vivos o muertos—. La trama retoma una marca distintiva del cine de Fund: la sensibilidad de la infancia y su vínculo natural con lo fantástico, en contraste con el mundo adulto.
Una mirada delicada sobre la infancia
La protagonista, interpretada por Anika Bootz, es retratada con sutileza para mostrar su universo interior. Aunque casi siempre en silencio —salvo cuando “traduce” a los animales—, expresa mucho sobre la confusión, las carencias y la inestabilidad de los adultos que la rodean.
La película avanza acompañando ese tránsito: un camino hecho de rutas, banquinas, paradores, pueblos y atardeceres iluminados por la luz entrerriana y el canto de los teros. El elenco incluye interpretaciones destacadas de Mara Bestelli y Marcelo Subiotto, quienes aportan profundidad a un relato de vida errante, precaria y alucinada.
Sobre el director
Iván Fund, nacido en San Cristóbal (Santa Fe) en 1984 y criado en Crespo, viene construyendo una sólida trayectoria internacional. Con “El mensaje” obtuvo el Oso de Plata del Jurado en la Berlinale 2025, y sus trabajos anteriores lo llevaron a festivales de primer nivel como Cannes, Venecia, San Sebastián y Mar del Plata, donde recibió múltiples reconocimientos.