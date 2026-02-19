El menoscabo solapado de Trump a Milei: “Milei estaba un poco atrasado en las encuestas, respaldé a este caballero y terminó ganando de manera aplastante”
El presidente estadounidense Donald Trump demostró realmente lo que siente por el mandatario argentino, durante la primera reunión de la Junta de la Paz que se desarrolla en Washington. “Milei estaba un poco atrasado en las encuestas, respaldé a este caballero y terminó ganando de manera aplastante”, reveló, clarificando que el jefe de Estado de nuestro país no hubiera ganado sin su apoyo.
“Sabe, he tenido un muy buen historial apoyando a candidatos dentro de Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros, incluyendo a Viktor Orban, que está aquí, y a otros. Y apoyo a este caballero, Milei”, agregó.
“No se supone que respalde a la gente pero respaldo a alguien cuando me cae bien”, dijo Trump.
De esta manera, promocionó su reciente racha de apoyos a líderes extranjeros elogiando a los mencionados y reafirmando que la Junta de Paz asumirá un papel más amplio en la resolución de conflictos globales.
Milei permanecerá menos de 24 horas en Washington ya que viajará de regreso este mismo jueves por la tarde para arribar cerca de las 8 de la mañana del viernes a Buenos Aires.