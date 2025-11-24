“El más exitoso de la historia”: Milei destacó la ocupación hotelera del fin de semana largo
El presidente Javier Milei replicó un posteo en la red X en el cual se destaca: “Confirmado. Este fin de semana largo del 20/11 es el más exitoso de su historia. Sólo en Mar del Plata los arribos totales provisorios muestran un 38% más que en 2024, un 50% más que en 2022 y un 25% más que en 2021. Récord absoluto…”, puso de relieve Javier Lanari y el mandatario reafirmó.
Confirmado. Este fin de semana largo del 20/11 es el más exitoso de su historia. Sólo en Mar del Plata los arribos totales provisorios muestran un 38% más que en 2024, un 50% más que en 2022 y un 25% más que en 2021. Récord absoluto…
— Javier Lanari (@javierlanari) November 23, 2025
En tanto, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli aseguró en otro posteo, en que se lo ve junto al intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, que en esa localidad y en Cariló los niveles de ocupación hotelera fueron del 94 y 98% respectivamente.
“Playas y espacio colmados de gente”, aseguró Scioli, y recordó: “en octubre organizamos un encuentro con más de 60 referentes del sector público, privado y académico para coordinar acciones de cara al fin de semana largo y temporada de verano, abordando temas clave como financiación, promoción y conectividad. El éxito de este fin de semana nos confirma que Pinamar se consolida como uno de los destinos más elegidos y que se viene una excelente temporada de verano. Coincidimos en que el rumbo elegido por los argentinos en las últimas elecciones ha sido clave para generar un clima de previsibilidad, que hoy se refleja en el crecimiento del turismo y la actividad económica, con el liderazgo del Presidente @JMilei”.
Es la economía, es la Nueva Argentina, ¡es Milei! @JMilei pic.twitter.com/HI8zOr1OMu
— Daniel Scioli (@danielscioli) November 23, 2025
Desde el Gobierno precisaron que los arribos totales del fin de semana largo (referido como FSL) del 20 de noviembre “fueron 158.775. (4 días, datos provisorios) un 37,9% más que el mismo fin de semana largo del año 2024 (que fue de 3 días)”.
A Mar del Plata vinieron 158 mil turistas durante este fin de semana largo. Es un récord histórico que logramos gracias a la preparación, la previsibilidad, la oferta, las condiciones. Todo para competir. Y ganar. pic.twitter.com/kl3b4Q8yIe
— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) November 23, 2025
Según los datos históricos que suministró la cartera turística de arribos de los FSL de noviembre, desde 2010 en adelante, el de este año es el récord, seguido de 133.691 arribos en noviembre de 2019. Según esa serie, el finde largo de menores arribos a Mar del Plata de los últimos 15 años fue 2023, con 77.011 arribos, seguido por el de 2018, con 100.484 arribos.
Pinamar y Cariló a pleno: ocupación del 94% y 98%
En Pinamar junto al intendente @JuanIbarguren, acompañando el gran movimiento turístico que vive la ciudad este fin de semana largo, con playas y espacios colmados de gente.
En octubre organizamos un encuentro con más de 60… pic.twitter.com/emUxw0EssS
— Daniel Scioli (@danielscioli) November 23, 2025
Los cálculos de arribo de turistas, señalaron, se realizan en base a datos del Ente Municipal de Turismo y Cultura en base a fuentes secundarias considerando las diferentes vías de acceso a la ciudad, los datos de automóviles en base a concesionarios de peaje, los de ómnibus en base a Torre de Control de la Terminal marplatense, los de Ferrocarril en base a Trenes Argentinos y los aéreos en base a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).