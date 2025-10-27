El lino atraviesa una campaña favorable en Entre Ríos y proyecta un aumento del 22% en la producción
El Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) informó que el lino transita una campaña altamente favorable en la provincia, con una superficie implantada cercana a las 7.000 hectáreas durante el ciclo 2025/26.
El relevamiento del organismo indica que el estado fenológico de los lotes varía según las fechas de siembra: algunos se encuentran en inicio de llenado de cápsulas, correspondientes a las implantaciones de fines de julio, mientras que otros están cercanos a la madurez fisiológica, sembrados entre la segunda quincena de mayo y comienzos de junio.
De acuerdo con la red de colaboradores del SIBER, la condición general del cultivo es mayoritariamente buena a muy buena, con los siguientes porcentajes y rendimientos esperados:
- Muy buena: 34% de los lotes (rendimiento estimado de 1.300 kg/ha)
- Buena: 62% (1.000 kg/ha)
- Regular: 4% (750 kg/ha)
Con estos datos, se proyecta un rendimiento promedio provincial de 1.100 kg/ha, lo que representa un incremento interanual del 15% (142 kg/ha). En comparación con el promedio de los últimos cinco años, la mejora sería del 7% (68 kg/ha).
Si las proyecciones se confirman, la producción total de lino en Entre Ríos alcanzaría las 7.700 toneladas, un aumento del 22% respecto del ciclo 2024/25, equivalente a unas 1.380 toneladas adicionales.
El SIBER destacó que la combinación de condiciones climáticas favorables y un manejo agronómico adecuado consolidan una campaña positiva para la oleaginosa, que continúa mostrando estabilidad y buenos resultados en las zonas donde mantiene presencia dentro de la rotación agrícola entrerriana.