El Lago Salto Grande fue epicentro de deporte, cultura y recreación durante el fin de semana
Cientos de personas eligieron el Lago Salto Grande como destino para disfrutar de variadas actividades deportivas, culturales y gastronómicas programadas durante el fin de semana. Familias y grupos de amigos aprovecharon las playas, termas y espacios recreativos para vivir momentos de esparcimiento.
Desde la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal), dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, destacaron la gran participación comunitaria en estas propuestas.
“El Lago Salto Grande volvió a demostrar que es mucho más que un paisaje: es un punto de encuentro donde el deporte, la cultura y la gastronomía se combinan para que vecinos y turistas vivan experiencias únicas, fortaleciendo el turismo y la vida comunitaria en la región”, afirmó Colello.
Sabor Termal
El evento central, denominado Sabor Termal, se desarrolló durante sábado y domingo con food trucks de emprendedores locales, música en vivo, dj sets y actividades infantiles como inflables y juegos de kermés. Sobre el escenario se presentaron artistas como Humberto Ruiz Moreno, Diego Tosi junto a Emiliano Vallejos, La Rocola y Camila Rizo Avellaneda (CamiRA). También participaron el ballet folclórico Renovando Sueños y la Comparsa Emperatriz, que junto a su batería aportaron ritmo y color. La fiesta contó además con la participación de ECU, que presentó a sus reyes y reinas junto a su tradicional desfile.
CamiRA, joven cantante reconocida por su paso por La Voz Argentina, expresó:
“Me encanta esta propuesta, el año pasado también fui invitada a Sabor Termal. Quiero agradecer a Codesal por siempre tenerme en cuenta. Esto me ayuda mucho. Muy agradecida y feliz, cada vez que vengo a las termas la paso genial.”
Grand Prix del Río Uruguay
En paralelo, el Concordia Yacht Club fue sede del Grand Prix del Río Uruguay, competencia regional que abarcó seis regatas. Participaron clubes de Colón, Concepción del Uruguay y Paraná, además de embarcaciones de Uruguay provenientes de Flores y Paysandú. Grandes y chicos compitieron en un marco imponente sobre el Lago Salto Grande.
Travesía SUP
La playa de Punta Viracho fue escenario, el sábado, de una travesía de Stand Up Paddle (SUP) organizada por India Paddle Surf (Rosario), Olona SUP (Paraná) y Cobra SUP (Concordia). La actividad, recreativa y abierta a la comunidad, buscó promover este deporte en la región. Ariel Nocelli, profesor de Cobra SUP, destacó la convocatoria y el desarrollo del evento:
“Quiero agradecer a Codesal por el espacio que nos brindaron. La concurrencia fue espectacular: casi 100 personas remando en el lago, con escuelas participantes de Buenos Aires, Ensenada, Santa Fe, Rosario, Paraná y Concepción del Uruguay. Esto es solo el comienzo.”
Capibike
El domingo, en las Termas del Ayuí, se llevó a cabo la Capibike, carrera de mountain bike organizada por Ha¿uki Indumentaria. Con un recorrido de 2,5 kilómetros, la competencia reunió a numerosos niños que disfrutaron de esta aventura entre senderos naturales. La carrera contó con tres categorías: infantiles, hombres y mujeres, y se vivió una jornada deportiva rodeada de naturaleza y buen ambiente.