El KO de Joshua frente a Jake Paul en la pelea millonaria que acaparó todas las miradas
El excampeón de peso pesado Anthony Joshua no dejó lugar a sorpresas y noqueó en el sexto asalto al youtuber convertido en boxeador Jake Paul, en un combate millonario respaldado por Netflix, disputado este viernes por la noche en el Kaseya Center de Miami.
A pesar del resultado, Joshua reconoció que no fue su mejor versión: le costó encontrar comodidad durante buena parte del duelo y admitió que quedó en deuda con su rendimiento, aunque su mayor porte físico y potencia le permitieron cerrar el combate antes del límite de ocho rounds.
The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf— Netflix (@netflix) December 20, 2025
La pelea enfrentó a dos boxeadores de contexturas y niveles muy distintos, unidos por una bolsa estimada en 184 millones de dólares, cifra que generó gran expectativa y justificó el espectáculo en el ring.
Aunque Jake Paul resistió más de lo esperado, su planteo conservador —basado en moverse hacia atrás y evitar el intercambio de golpes— desesperó a parte del público. El estadounidense, de 1,85 metros y 98 kilos, llegaba tras una deslucida victoria sobre Mike Tyson, quien tenía 58 años en aquel combate.
Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, campeón olímpico en Londres 2012 y exmonarca mundial de los pesados, contaba con una ventaja física evidente (1,98 metros y 110 kilos), aunque inicialmente no pudo imponerse de inmediato: se mostró incómodo y expectante, mientras Paul incluso buscó provocarlo con gestos y muecas.
Los primeros asaltos ofrecieron un espectáculo irregular, con Paul replegado y de equilibrio precario, y Joshua tardando en soltarse pese a su clara superioridad. En el quinto round, Paul fue contado por primera vez, y en el sexto asalto llegó el desenlace: un derechazo directo lo envió a la lona. Paul logró levantarse, pero cayó nuevamente segundos después, y el árbitro decretó el nocaut.
Tras la pelea, Paul admitió: “Me cansé mucho, no podía aguantar su peso… está bien, me partió la mandíbula uno de los mejores del mundo”.
El estadounidense confirmó que seguirá boxeando, aunque se tomará un descanso.
Inicialmente, Paul debía enfrentar a Gervonta Davis, otra de las figuras del boxeo estadounidense, pero el combate fue cancelado el mes pasado debido a nuevas acusaciones de violencia doméstica contra Davis, lo que derivó en un enfrentamiento tan desigual como lucrativo con Joshua.