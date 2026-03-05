El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7 confirmó la quiebra y ordenó la liquidación final de Garbarino
La Justicia decretó la quiebra de Garbarino. El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7, a cargo del Fernando D’Alessandro, ordenó la liquidación final de la histórica cadena de electrodomésticos, inmersa en una crisis desde hace tres años.
De esta manera, desaparece la emblemática compañía, tras varios intentos fallidos por reactivar la que llegó a ser la principal casa de venta de electrodomésticos y electrónica del país, fundada por los hermanos Daniel y Omar Garbarino en 1951 y que desde junio de 2020 pertenece al empresario Carlos Rosales, en ese entonces dueño de la aseguradora Prof y protesorero del club de fútbol San Lorenzo.
Garbarino está concursada desde noviembre de 2021. Llegó a tener más de 200 sucursales y 4.500 empleados. Ahora, solo tenía operativos tres locales: el de la Avenida Cabildo, en el barrio de Belgrano, el de la calle Uruguay, en el centro porteño; y un outlet en Almagro.
Hace tiempo también dejó de funcionar el centro logístico de La Tablada, donde trabajaban alrededor de 200 empleados adheridos al Sindicato de Camioneros. Solo quedó en funcionamiento un depósito en Garín, de 2.500 metros cuadrados.
Luego de años en los que se frustraron las negociaciones con interesados en sumarse como posibles inversores –entre ellos, el fondo Inverlat, dueño de Havanna–, en agosto, la Justicia le había dado cinco días a Garbarino para que encuentre un potencial comprador. De lo contrario, decretaría otra vez su quiebra. El Juzgado ya lo había hecho a mediados de abril pasado, pero la empresa logró levantarla, depositando parte de la deuda reclamada por los acreedores.
El único interesado que se inscribió en el “registro de interesados en la adquisición de las acciones de la concursada y en la formulación de propuestas de acuerdo preventivo” fue la sociedad Vlinder, que finalmente nunca presentó una propuesta formal de reestructuración.
El mismo criterio aplicó la Justicia en ese momento para Compumundo, la cadena de venta de artículos de informática que en 2021 intentó rematar Rosales −quien, en el verano pasado, también vendió Radio Continental, tras adquirirla a fines de 2020−, pero no consiguió interesados en adquirir el 51% de su paquete accionario.
Tenía previsto realizar en aquel momento una subasta de 58.650.000 acciones, equivalentes a más de la mitad del capital social de la empresa. Esperaba recaudar, al menos, $58 millones. Tampoco consiguió interesados la última vez.