El juez Recondo ahora cuestionó a la madre de Ian Moche por haber llevado el caso a la Justicia: “Yo no lo expondría públicamente”
El juez federal Alberto Osvaldo Recondo, quien falló este lunes en favor de Javier Milei, consideró “penoso” que un niño “esté metido en un entrevero judicial de adultos” y cuestionó la decisión de sus padres de “exponerlo públicamente”.
Las declaraciones del magistrado del juzgado N° 4 de La Plata fueron en torno a Ian Moche, el joven influencer con autismo que denunció que el presidente lo agravió con una publicación en la red social X y pidió que el mandatario la borrara.
La causa cayó en el Juzgado de Recondo, quien rechazó el pedido de la familia de Moche por considerar que la publicación no corresponde como “un ataque a la honra y reputación del menor”.
Este martes, en declaraciones radiales, Recondo explicó los argumentos de su sentencia y lamentó que Ian Moche esté “metido en un entrevero judicial de adultos”. “Si yo fuese su progenitor, no lo expondría públicamente porque sabría de antemano que las críticas son inevitables cuando uno se expone en los medios”, señaló.
“Si los padres de un niño lo exponen a la crítica pública, es previsible que haya críticas de todo orden que deban desgraciadamente producirse”, sostuvo el funcionario judicial.
Y señaló que, a su criterio, “Milei no criticó al niño”. “Los hechos son los hechos, puedo presumir un montón de cosas, pero en el expediente surge que no hubo un agravio contra el niño”, afirmó.
Y agregó: “Uno podría pensar incluso que se lo estaría protegiendo porque se cuestiona que lo están utilizando”.