El juez federal de Paraná, Daniel Alonso, habilitó la feria y rechazó el habeas corpus contra el DNU de la SIDE
En el tramo final del receso de verano, el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, resolvió habilitar la feria judicial para tratar una presentación contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei reconfiguró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplió sus atribuciones.
La acción fue impulsada por los abogados Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Arturo Kisser y Armando Rafael Aquino Britos, quienes promovieron un habeas corpus preventivo, restrictivo y colectivo al considerar que el decreto amenaza la libertad ambulatoria de los ciudadanos.
El DNU, firmado el 31 de diciembre, una vez concluido el período de sesiones extraordinarias, reordena el sistema de inteligencia y habilita, entre otros puntos, que el personal de inteligencia pueda realizar “aprehensiones” sin orden judicial en el marco de sus tareas, un aspecto que generó fuerte polémica y motivó una avalancha de amparos judiciales.
Hasta ahora, ninguna de esas presentaciones había sido habilitada durante la feria, período reservado para situaciones de urgencia. En este caso, Alonso dispuso: “Habilítese la feria judicial… y por interpuesta acción de habeas corpus preventivo, restrictivo y colectivo. Dése intervención al señor Fiscal Federal”.
Los argumentos del planteo
En el escrito, los abogados sostuvieron que el habeas corpus se interpone no solo en favor de los presentantes, sino también de todos los ciudadanos afectados por el DNU 941/2025, en tanto modifica la Ley de Inteligencia 25.520 y “restringe seriamente la libertad ambulatoria”.
Indicaron que la amenaza alcanza a derechos de incidencia colectiva, con intereses individuales homogéneos, invocando el precedente “Halabi” (Fallos 332:111). Además, cuestionaron que el Poder Ejecutivo haya dictado la norma invocando el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, al considerar que afecta garantías constitucionales, entre ellas el artículo 43, que habilita la acción de habeas corpus.
También argumentaron que el decreto contradice estándares internacionales, como el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, al permitir que una agencia de inteligencia, y no de seguridad, pueda detener personas, lo que calificaron como una amenaza cierta de privación ilegal de la libertad.
La decisión judicial
Si bien Alonso habilitó la feria, finalmente desestimó la acción de habeas corpus preventivo, al considerar que no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 3 inciso 1 de la Ley 23.098. En consecuencia, rechazó el planteo y elevó las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, conforme lo establece el artículo 10 de esa norma.
No obstante, el magistrado aceptó analizar un amparo preventivo presentado por el mismo grupo de abogados, lo que mantiene abierto el debate judicial sobre los alcances del decreto presidencial.
Antecedentes y controversia
Antes de esta resolución, al menos cinco presentaciones fueron realizadas en el fuero administrativo contra el DNU. Entre ellas, acciones promovidas por diputados nacionales de la Coalición Cívica y el Partido Socialista, por un grupo de abogados y exdirigentes radicales encabezados por Leopoldo Moreau, por el CELS y por la Fundación Apolo, liderada por Yamil Santoro.
Durante la feria, el juez Walter Lara Correa rechazó dar trámite a esos planteos, al señalar que existen múltiples causas, individuales y colectivas, repartidas en distintos juzgados, lo que requiere la intervención de los jueces naturales una vez finalizado el receso.
El artículo 19 del DNU es uno de los puntos más cuestionados, ya que habilita al personal de inteligencia a realizar aprehensiones “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”. A ello se suma la posibilidad de cruce de datos entre dependencias del Estado, otro eje que encendió alertas por su impacto en las libertades individuales.
