El jueves 26 vuelven las medidas de fuerza de ATEPSA en todos los aeropuertos del país
Habiéndose agotado todas las instancias de diálogo desde la finalización de la Conciliación Obligatoria sin que EANA haya brindado una respuesta integral al conflicto en curso, ATEPSA informó que ha sido presentado el cronograma de medidas legítimas de acción sindical que comenzarán el día 26 de febrero a las 00:00 horas, conforme las fechas y horarios notificados.
ATEPSA resaltó que EANA continúa sin atender el verdadero problema que atraviesan las y los trabajadores, dilatando el conflicto mediante la solicitud de la Conciliación Obligatoria, sin haber presentado propuestas concretas para resolver los incumplimientos denunciados.
Durante todo este tiempo, la empresa no realizó ninguna oferta respecto a los puntos centrales del conflicto:
-despidos de trabajadores con estabilidad laboral,
-falta de revisión de los ítems del Convenio Colectivo de Trabajo,
-y ausencia de una política salarial que permita una recomposición real y sostenida, acorde a la pérdida del poder adquisitivo acumulado.
Según ATEPSA, “la situación se agrava al comprobar que la Conciliación Obligatoria es utilizada únicamente como una herramienta para ganar tiempo, dilatar el conflicto y dejar nuevamente a las y los trabajadores sin soluciones, mientras se recurre a persecuciones personales, intimidaciones e intentos de desviar la atención pública del verdadero motivo del reclamo”.
En tanto que, concluyen: “La participación activa de todos los aeropuertos del país es la herramienta que debemos sostener para que se respete el trabajo y la responsabilidad de quienes garantizan diariamente los Servicios de Navegación Aérea”.