El jefe de la ARCA, Juan Pazo, le contestó al vice de la Sociedad Rural Argentina: “Cuesta entender su posición”
El vicepresidente de la Sociedad Rural y el titular del ARCA se trenzaron este sábado en una polémica por la medida de retenciones cero para el agro que el Gobierno dio de baja el miércoles tras una breve vigencia de tres días. Marcos Pereda dijo que fue una “iniciativa exclusivamente recaudatoria” y Juan Pazo salió a cruzarlo: “Parece más cómodo con Massa que con nosotros”.
“Al principio todos quisieron aplaudir, pero esta era una medida exclusivamente recaudatoria”, dijo Pereda, que mantiene una interna con el presidente de la Rural, Nicolás Pino.
Siguió con su cuestionamiento: “Por supuesto que genera bronca porque lo principal es que el gobierno está subiendo y bajando retenciones ya por cuarta vez desde principio de año. Son intervenciones en el mercado que hacen que se pierda la transparencia y la previsibilidad”.
En diálogo con radio Mitre, le reclamó al Gobierno de Milei “un programa claro y concreto” sobre baja de retenciones.
Desde la ex AFIP salió a responderle Juan Pazo, que apuntó contra la interna de la Sociedad Rural y deslizó que los cuestionamientos de Pereda tienen, en realidad, un trasfondo político.
“Fue una medida extraordinaria para defender la moneda de todos los argenitnos en un momento de incertidumbre”, defendió la iniciativa. Pero rápidamente le respondió al vice de SRA: “Sería bueno saber si habla en carácter de productor, como vice de la Sociedad Rural o como integrante de una familia que es uno de los principales agroexportadores”. Y profundizó: “Cuesta entender su posición. Parece más cómodo con Massa que con nosotros”.
Pazo destacó la suba del precio de la soja que siguió a la vigencia de la medida y afirmó que “gran parte del beneficio se lo está llevando el productor agropecuario”. Añadió en Mitre que “antes el campo era un enemigo y la solución a las crisis cambiarias era ponerle cepo, retenciones”.
“Este buen hombre”, continuó sobre Pereda, “dijo lo mismo que Taiana, llama la atención”. Así, comparó al número dos de la SRA con el primer candidato a diputado de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires.