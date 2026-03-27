El Iprodi otorgó la categorización a la Fundación Caricias al Corazón y la habilitó para brindar apoyo escolar y aprestamiento
En el marco de las acciones de fortalecimiento institucional que lleva adelante el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), se formalizó la entrega de las resoluciones de categorización a la Fundación Caricias al Corazón, ubicada en la localidad de María Grande.
Este reconocimiento administrativo habilita a la entidad en las modalidades de Aprestamiento y Servicio de Apoyo Escolar, dos pilares fundamentales para el desarrollo cognitivo, social y pedagógico de los niños y jóvenes que asisten a la institución.
En ese sentido, la categorización es un paso administrativo estratégico que permite a las organizaciones civiles y fundaciones no solo formalizar sus prestaciones ante los organismos de control, sino también garantizar estándares de calidad en la atención y facilitar el acceso a convenios con obras sociales y otros programas de financiamiento.
Desde el Iprodi destacaron el compromiso de la Fundación Caricias al Corazón por cumplir con los requisitos técnicos y profesionales necesarios para alcanzar esta instancia. “Fortalecer a las instituciones del interior de la provincia es una prioridad para asegurar que las familias de cada localidad cuenten con servicios de cercanía y excelencia”, señalaron desde el organismo provincial.
Con esta nueva resolución, la fundación mariagrandense consolida su rol como referente en la región, brindando herramientas clave para la inclusión educativa y el acompañamiento temprano de personas con discapacidad.