El INTI dejará de prestar servicios metrológicos legales en Entre Ríos desde 2026
Mediante la Resolución 213/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso la cesación de la prestación de servicios metrológicos legales por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La medida alcanza a una amplia gama de servicios técnicos que fueron detallados en dos anexos de la normativa.
Según lo establece el artículo 2 de la resolución, la decisión se hará efectiva en la provincia de Entre Ríos a partir del 30 de abril de 2026, fecha desde la cual el INTI dejará de brindar estas prestaciones en el territorio provincial.
En los considerandos, la norma fundamenta la medida en la necesidad de avanzar hacia “una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos productivos”, así como en la eliminación de trabas y obstáculos al comercio. El texto oficial sostiene que estos procedimientos administrativos han generado incrementos en los costos de las transacciones, pérdidas de tiempo en la gestión de trámites y, en consecuencia, perjuicios para los consumidores.
A continuación, la resolución remarca que existen laboratorios de ensayo y organismos de certificación acreditados ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) que cuentan con competencia técnica suficiente para llevar adelante los ensayos y certificaciones previstos en los reglamentos técnicos metrológicos. Esto incluye las aprobaciones de modelo, verificaciones primitivas y verificaciones periódicas de los instrumentos reglamentados en todo el país.
En ese sentido, el texto oficial enfatiza que “el servicio metrológico legal argentino cuenta con una oferta suficiente de laboratorios y organismos de certificación acreditados”, lo que permitiría al INTI reorientar sus funciones hacia el ámbito de la Metrología Científica e Industrial. De este modo, el organismo nacional podría fortalecer su rol como articulador del Sistema Nacional de la Calidad, a partir de la elaboración de muestras testigo, el desarrollo y la innovación metrológica.
En los anexos de la resolución se detallan los servicios metrológicos legales que dejarán de ser prestados por el INTI. Entre ellos se encuentran los Instrumentos de Pesar No Automático (Aprobación de Modelo, Verificación Primitiva y Verificación Periódica), Medidores de Agua Potable Fría, Termómetros Clínicos de Líquido Termométrico en Vidrio, Medidores de Energía Eléctrica en Corriente Alterna, Etilómetros, Termómetros Clínicos Electrónicos, Taxímetros, Cinemómetros, Medidas de Masa (pesas), Medidas de Capacidad (patrones y calibración), Surtidores de Nafta, Kerosene y Gas Oil, así como Probetas y Vasos Graduados.
La decisión implica un cambio estructural en el esquema de control metrológico, con impacto directo en empresas, prestadores de servicios y usuarios, y marca un nuevo rol para el INTI dentro del sistema de control y calidad a nivel nacional.
Fuente: El Entre Ríos